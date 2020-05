Aktualisiert am

Atomdebatte in der SPD : Rolf Mützenich hat Unrecht

Der SPD-Fraktionsvorsitzende stellt die Dinge auf den Kopf. Amerikanische Nuklearwaffen in Europa sind ein wesentlicher Teil der Nato-Strategie. Deutschlands Ausstieg wäre ein fatales Signal. Ein Gastbeitrag

Fliegt sie die Bundeswehr bald mit atomarer Last? Ein F-18 Kampfflugzeug auf dem Flugzeugträger USS George H.W. Bush Bild: dpa

In einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ vom 4. Mai forderte der Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Rolf Mützenich, den Abzug der amerikanischen Atombomben aus Deutschland und den Ausstieg Deutschlands aus der Nuklearen Teilhabe der Nato. Er wird darin durch die Ko-Vorsitzenden der SPD unterstützt. Der Abgeordnete Mützenich begründet seine Forderung im Wesentlichen mit seinem Misstrauen gegenüber der amerikanischen Regierung unter Präsident Trump, die ihre Nuklearstrategie so verändert habe, dass ein „Einsatz dieser Waffen in Europa wieder viel wahrscheinlicher geworden“ sei und Atomwaffen auf deutschem Gebiet daher unsere Sicherheit bedrohten. Für Fachleute ist offenkundig, dass dieser Vorstoß auf einer bedenklichen Fehlinterpretation der Nato-Strategie beruht, die die deutsche Regierung, einschließlich ihrer sozialdemokratischen Außenminister, maßgeblich mitgestaltet hat.

Die Forderungen Mützenichs stehen im Zusammenhang mit der anhebenden Debatte über die Absicht von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, für die Nachfolge des Tornado-Jagdbombers unter anderem amerikanische F-18-Kampfflugzeuge zu beschaffen, die auch die Aufgabe des Tornados übernehmen können, in einem Krieg gegebenenfalls amerikanische Atombomben ins Ziel zu bringen. Die Ankündigung hat heftige Reaktionen ausgelöst. Einige SPD-Abgeordnete fordern eine ergebnisoffene Debatte, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen werde.

Eine solche Debatte muss aber mit einer gründlichen, sachgerechten Analyse der Nato-Strategie beginnen. Sie muss ebenso klar die Strategie und das militärische Potential Russlands benennen, vor denen die Nato uns schützt. Und sie muss mit der Bereitschaft verbunden sein, sich auf die komplexe, schwierige und manchmal auch schwer erträgliche Logik von Abschreckung einzulassen und zu durchdenken, was geboten ist, um jederzeit unsere Sicherheit und die unserer Verbündeten zu gewährleisten. Dabei kommt es darauf an, nicht nur auf Atomwaffen zu fokussieren, schon gar nicht auf eine einzige Kategorie, sondern stets das gesamte Spektrum an militärischen Fähigkeiten und Optionen zu beurteilen, auf russischer wie auf Nato-Seite.

Erstens: Die Nato schützt ihre Mitglieder vor möglichen Bedrohungen von außen. Durch glaubwürdige Abschreckung und gesicherte Verteidigungsfähigkeit will sie militärische Angriffe abwehren können, eine mögliche Angriffsdrohung entkräften, eine Krise de-eskalieren und stabilisieren und damit Krieg in Europa verhindern. Zudem trägt sie dazu bei, Krisen außerhalb des Bündnisgebiets zu bewältigen und arbeitet mit heute über 40 Partnernationen, der EU und den Vereinten Nationen zusammen.

Zweitens: Seit der russischen Aggression gegen die Ukraine und der widerrechtlichen Annexion der Krim im Jahr 2014 hat die Nato ihre Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit deutlich verstärkt. Russlands „hybride“ Strategie zielt darauf ab, den Westen von innen heraus destabilisieren und von außen her einschüchtern zu können. Man kann die Grundsätze dieser Strategie beim russischen Generalstabschef Gerasimow nachlesen. Das Spektrum an Instrumenten reicht von gezielter Desinformation, Cyberangriffen, systematischer konventioneller Aufrüstung und Modernisierung des gewaltigen Nuklearpotentials, Angriffsübungen gegen die Nato bis hin zu Drohungen mit Atomwaffen. Neue, nuklearfähige Mittelstreckenraketen können Ziele in fast ganz Europa erreichen – schon heute. Alle diese Mittel, auch die Androhung militärischer Gewalt und der Einsatz militärischer Mittel, dienen Präsident Putin dem Erreichen seiner geopolitischen Ziele.