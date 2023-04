Mehr als 88.000 Menschen beantragten zwischen Januar und Ende März Asyl in Deutschland, die meisten von ihnen Syrer, Afghanen und Türken. Bis Jahresende werden nach Schätzungen 350.000 neue Migranten und Flüchtlinge aus außereuropäischen Ländern gekommen sein – deutlich mehr als 2022; und fast alle werden bleiben. Die Situation sei „schärfer als 2015“, warnte Serap Güler aus dem CDU-Vorstand. Kommunalpolitiker schlagen seit Wochen Alarm und sehen die Aufnahmekapazitäten erschöpft. Die Deutsche Polizeigewerkschaft bezeichnete den Mangel an Grenzschutz, Obergrenzen und Geld als „gefährlichen Cocktail, der die Stimmung im Land kippen lässt“. Allein, es passiert nichts, jedenfalls nichts, was den Zustrom begrenzt. In der Regierung, im Bundestag und in den Talkshows wurde in den vergangenen Wochen nicht über Asyl geredet, sondern über Heizungen.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Anderswo in Europa haben Regierungen den Hebel umgelegt. Das europäische Asylsystem sei „kaputt“, heißt es in Kopenhagen. Wien wirbt für mehr Abschottung. Unlängst erhöhten die beiden Länder, zusammen mit Griechenland, der Slowakei, Malta und den baltischen Staaten, den Druck auf die EU-Kommission. In einem Brief nannten die Regierungschefs die Lage „zutiefst be­sorgniserregend“.

Nationale Maßnahmen

Viele Länder haben nationale Maßnahmen ergriffen, weil aus Brüssel keine Hilfe kommt. Die Arbeit am neuen Gemeinsamen Europäischen Asylsystem geht nur schleppend voran, auch weil „der Prozess der Findung einer geeinten deutschen Position noch nicht abgeschlossen ist“, wie das Innenministerium am Dienstag in bemerkenswerter Offenheit dem Innenausschuss per Mail mitteilte. Litauen und Polen weisen Migranten und Flüchtlinge aus Belarus ab. Frankreich nutzt „push-backs“ an der Grenze zu Italien, wo wiederum wegen der anschwellenden Migration der Notstand ausgerufen wurde. Das Schengen-System überlebt nur noch mit Ausnahmebestimmungen, während das Dublin-Abkommen, nach dem das Erstaufnahmeland für das Asylverfahren zuständig ist, nur noch auf dem Papier existiert.

In Deutschland, wo die meisten Asylanträge gestellt werden, herrscht angesichts der Lage eine fast irritierende Gelassenheit. Bundesinnenministerin Nancy Faeser beruhigte unlängst mit den Worten, dass die aktuelle Situation „nicht in die Überforderung führt“ und bekräftigte, dass „Humanität keine Höchstgrenze kennt“. Gegenüber der F.A.S. versichert die SPD-Politikerin, dass man „diesen großen humanitären Kraftakt gemeinsam schultert“, also mit den Ländern und Kommunen – und verweist auf neue Integrationsprogramme. Statt Begrenzung zu priorisieren, er­leichtert die Regierung sogar das Kommen, etwa für syrische und türkische Erdbebenopfer. Geht Deutschland, wie schon beim Atomausstieg, einen europäischen Sonderweg?

In der CDU wird das bejaht. Der Innenpolitiker Philipp Amthor hält der Koalition vor, die Augen zu verschließen und das „gesellschaftliche Disruptionspotential“ einer überhöhten Einwanderung zu verkennen. Als Warnbeispiel dient Schweden, das 2015 pro Kopf mehr Menschen als Deutschland aufnahm. Dort spricht die Migrationsministerin mittlerweile von „bitteren Erfahrungen“ und erwähnt den „starken Anstieg schwerer Gewaltkriminalität“ sowie islamistische Unterwanderung von Institutionen. Mit dem „Paradigmenwechsel“ soll nun „eine Einwanderung erreicht werden, die wir meistern können“.