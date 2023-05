Dass sich etwas tun muss in der Flüchtlingspolitik, ist in der Bundesregierung und den Ländern allen klar. Allerdings gibt es Uneinigkeit darüber, was genau getan werden muss und von wem. In gut einer Woche, am 10. Mai, soll der Neustart besprochen werden, beim Migrationsgipfel von Bund und Ländern. Aber die Debatte ist längst in vollem Gang.

Besonders intensiv diskutiert wird die Frage, ob die Liste sicherer Herkunftsländer erweitert werden sollte. Mehrere Ministerpräsidenten haben schon wissen lassen, dass sie das für ein geeignetes und gebotenes Mittel halten, um den Zulauf von Schutzsuchenden zu verringern. So sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Montag der F.A.Z.: „Das sollte nun endlich erfolgen.“ Es sei wünschenswert, dass in der Sache bald eine Klärung herbeigeführt werde. „Irgendwann müssen Debatten auch beendet werden.“ Woidke wollte sich vorab nicht öffentlich auf bestimmte Länder festlegen, die zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden könnten. Das solle gemeinsam auf dem Migrationsgipfel beraten werden.

Mutmaßlich steckt hinter der Zurückhaltung auch Rücksicht auf die Grünen, die in Brandenburg neben der CDU Koalitionspartner von Woidkes SPD sind. Die Grünen im Bund wie auch in den Ländern sträuben sich bisher dagegen, die Liste der sicheren Herkunftsländer zu erweitern. Das sorgt derzeit für Debatten in der Bundesregierung. Während SPD und FDP bereit sind, mehr Länder zu sicheren Herkunftsländern zu erklären – wobei die FDP dabei noch weiter gehen würde als die SPD –, machten die Grünen vergangene Woche im Koalitionsausschuss klar, dass sie strikt dagegen sind.

Aus ihrer Sicht ist nun vor allem angezeigt, den Kommunen mit Geld zu helfen. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) verlangte am Wochenende von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine dauerhafte finanzielle Beteiligung des Bundes an den Kosten für Flüchtlingsunterkünfte und Integration. „Es kann nicht sein, dass sich der Bundeskanzler seit Monaten um die Frage rumwindet, wie es mit der Finanzierung der Länder und Kommunen in dieser Frage weiter gehen soll“, sagte sie den Zeitungen der Funke-Gruppe. Dies wiederum halten SPD und FDP für einen Irrweg. Das Geld, das die Grünen verteilten wollten, sei schlicht nicht da.

Das ahnen wohl auch viele in den Ländern – und sind darum zwar noch lange nicht bereit, auf Forderungen nach mehr finanzieller Unterstützung zu verzichten, aber willens, weitere Wege zu suchen, um die Lage zu entschärfen. Neben Woidke plädierten am Wochenende auch Hamburg und Sachsen für eine Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsländer. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hält das für sinnvoll, um Rückführungsverfahren „zu beschleunigen und damit zu einer Entlastung für die Kommunen zu sorgen“, wie ein Senatssprecher der „Welt“ sagte.

Als Länder, deren Status möglicherweise geändert werden könnte, nannte er Georgien, Marokko, Algerien, Tunesien und Indien. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält eine Einstufung derselben Länder außer Indien als sichere Herkunftsstaaten gar für „dringend geboten“. Bei diesen vier Ländern gebe es lediglich eine „minimale Anerkennungsquote“. Kretschmer kritisierte, dass die zwei vergangenen Flüchtlingsgipfel ohne Ergebnis geblieben seien.

Unterdessen setzt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) darauf, dass die Länder der Europäischen Union gemeinsam ihre Asylpolitik weiterentwickeln. „Wir sehen jetzt ein historisches Momentum“, sagte Faeser am Sonntag in der ARD. Zusammen mit anderen europäischen Staaten könne Deutschland es schaffen, ein „gemeinsames Asylsystem auf den Weg zu bringen, wo an den Grenzen die Asylverfahren stattfinden“. Darauf habe die Ampelregierung sich geeinigt.

Deutschland kooperiere dabei mit Frankreich, Italien, Spanien, Schweden und Belgien. Dabei sollen Migranten, die nach Europa wollen, schon an den EU-Außengrenzen registriert werden. Faeser beschrieb es als wichtig, „die Identifizierung bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt durchzuführen“, damit innerhalb Europas die Grenzen offen bleiben könnten. Die Verfahren an den Außengrenzen sollen Faeser zufolge nicht länger als zwölf Wochen dauern.

Die Forderungen nach mehr Geld für die Kommunen reißen dennoch nicht ab. Thorsten Frei, der Erste Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, sagte der ARD am Wochenende, die von der Bundesregierung zugesagten 2,75 Milliarden Euro für Länder und Kommunen seien „eindeutig zu wenig“. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) forderte „mindestens“ eine Verdopplung der Bundeshilfen.