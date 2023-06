Es gibt noch immer reichlich Politiker und Anhänger der Grünen, die glauben, am von ihnen definierten (neu-)deutschen Wesen müsse die Welt genesen. Sie können in der Neuregelung der europäischen Asylpolitik folgerichtig nur einen „unentschuldbaren“, „beschämenden“ und „wahnsinnigen“ Fehler erkennen, kurz: den Untergang des gutmenschlichen Abendlandes.

Tatsächlich gelang in Luxemburg jedoch eine Rettungstat: die EU vor einem Scheitern zu bewahren, das ihr schweren Schaden zugefügt hätte. Nach einer solchen Pleite wäre es auch nicht besser um die Lage der Flüchtlinge bestellt gewesen, denen in Europa weiter Asyl gewährt werden sollte.

Seit der Migrationskrise von 2015 ringen die in der EU verbundenen Staaten damit, dass Millionen von Migranten nach Europa drängen, die in ihrer Heimat verfolgt werden oder auch „nur“ Armut und Staatsversagen entfliehen wollen. Diese Völkerwanderung, die sich in Zeiten imperialistischer Kriege und des Klimawandels noch verstärken dürfte, trifft die EU-Staaten in unterschiedlicher Weise. Sie treibt einen Keil in eine heterogene Gemeinschaft, der schon gefährlich tief sitzt.

Die Grenzländer im Süden haben die Hauptlast der Erstaufnahme zu tragen. Deutschland wiederum ist für viele Migranten das gelobte Land, in dem sie am Ende ankommen und bleiben wollen; hier sind die Willkommenskultur und der Abschiebungsskrupel noch am größten. Polen und Ungarn dagegen tun bis hin zum Bau von Zäunen alles, um möglichst keinen Flüchtling aufnehmen zu müssen. Das kann man kaltherzig, xenophob und unsolidarisch nennen; man kann aber auch Verständnis für die Haltung haben, sich nicht Probleme ins Land holen zu wollen, die Staaten mit Parallelgesellschaften plagen.

Versagen in der Flüchtlingspolitik nutzt den Populisten

Unbestreitbar ist auch, dass die bisherigen Vereinbarungen darüber, wer Asylverfahren abwickelt und was davor und danach mit den Migranten geschieht, sich immer dann als brüchig erwiesen haben, wenn der Einwanderungsdruck gestiegen ist. Die Enttäuschung und Verärgerung darüber blieb in den „Frontstaaten“, aber auch im europäischen Hinterland nicht ohne politische Folgen. Das Versagen, zu einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik mit mehr Steuerung zu kommen, trieb die Prozentzahlen der Populisten und Demagogen in die Höhe, die in aller Regel Feinde der europäischen Integration sind.

In Deutschland profitierte die AfD schon 2015 ungemein davon, dass die Regierung Merkel die Kontrolle über die Einwanderung aufgab. Das „Wir schaffen das“ der Kanzlerin erwies sich noch vor ihrem Abgang als Gesundbeterei, mit der man der vielfältigen Probleme einer mangelhaften Integration, auf wessen Konto sie auch geht, nicht Herr wird.

Auch die Regierung Scholz ignorierte, obwohl sie eine Zeitenwende im russischen Überfall auf die Ukraine erkannt hatte, die eine neue Flüchtlingswelle auslöste, zu lange die immer verzweifelteren Hilferufe der Kommunen. Am stärksten in der Koalition sträubten die Grünen sich gegen die Aufgabe alter Glaubenssätze, deren inbrünstigster lautete, ein multikulturelles Deutschland sei ein besseres Gemeinwesen.

Doch erkennen wenigstens einige „Realos“ die innen- und außenpolitischen Gefahren, die mit Nichtstun oder Festhalten an den eigenen Maximalpositionen verbunden sind. Im Inneren zeigt der hauptsächlich von Protestwählern bewirkte Aufstieg der AfD, was droht, wenn real existierende Probleme übersehen oder sogar bestritten werden.

Aber auch in der Außenpolitik kann man mit kompromisslosem Wunschdenken gewaltigen Schaden anrichten. Hätte Berlin in Luxemburg nicht zugestimmt, wäre die europäische Flüchtlingspolitik endgültig in einem Chaos versunken, in dem Migranten an den Grenzen mit aller Härte zurückgewiesen oder mit freundlichen Grüßen zum Nachbarn durchgewunken werden, am Ende zumeist bis nach Deutschland. Das wäre Wasser auf die Mühlen der AfD gewesen, die schon jetzt in den Umfragen zur SPD aufgeschlossen hat.

Noch einer würde sich diebisch freuen: Putin

Und noch einer würde sich diebisch freuen: Putin, der sich in seiner Ansicht bestätigt sähe, dass Flüchtlinge ein Mittel sind, mit dem sich der „kollektive Westen“ destabilisieren und spalten lässt. In Deutschland führen die Grünen gerade vor, wie gut das funktionieren kann.

Die Priester der reinen grünen Lehre brauchen sich, obwohl sie von einem historischen Versagen sprechen, übrigens noch nicht als vollumfängliche Verlierer zu fühlen. Die neuen Regeln, die nur einen Teil der Mi­granten erfassen, müssen erst noch durch das Europäische Parlament. Dort will auch Berlin nachverhandeln. Nötige Rückführungsabkommen fehlen noch. Nicht nur Polen und Ungarn sträuben sich weiter gegen die Aufnahme von Migranten und das Freikaufen davon. Was der Asylkompromiss wirklich wert ist, wird sich erst in der Praxis zeigen. Das gilt freilich für jedes Problem, das Politik zu lösen versucht, und das nicht nur in der EU.