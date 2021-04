Astra-Zeneca-Ablehnung : Zweifel macht wählerisch

Ein älterer Herr weigert sich. Mit Astra-Zeneca könne er nicht geimpft werden, sagt er. Dabei ist er zur Impfung mit eben jenem Wirkstoff in ein Impfzentrum in Rheinland-Pfalz eingeladen worden, eigentlich stimmt alles: Er zählt zur Gruppe der Menschen über 60, bei denen das Vakzin besonders gut wirkt und für die es von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlen ist. Doch wie viele andere hat er den Beleg eines Hausarztes dabei, wonach er vor vielen Jahren eine Thromboseerkrankung gehabt habe. Oftmals handele es sich bei derlei Belegen um „Gefälligkeitskisten“, sagt der Mitarbeiter des Impfzentrums. Die Impfärzte prüften das im Einzelfall. Meist falle die Prüfung negativ aus. Dann heiße es, der Hausarzt solle doch die Impfung selbst durchführen, wenn er ein anderes Vakzin für notwendig erachte. „Die Tür machen wir hier aber möglichst nicht auf“, sagt der Mitarbeiter des Impfzentrums, „sonst kommen die alle mit so einem Wisch.“

Die Abneigung gegen den Impfstoff von Astra-Zeneca scheint groß, die Sorgen ebenso. Gerade auch bei Menschen, die 60 Jahre und älter sind und für die der Impfstoff empfohlen wird. Immer wieder gibt es Berichte, wie Impfberechtigte auf allen möglichen Wegen versuchen, doch einen der mRNA-Impfstoffe von Biontech oder Moderna verabreicht zu bekommen. Ob und wie das gelingen kann, hängt davon ab, wo man wohnt. Überall aber droht es, für das Tempo der Impfkampagne ein Problem zu werden.

Vektorimpfstoffe haben wichtige Bedeutung für Impfkampagne

Dabei war Astra-Zeneca mal ein großer Hoffnungsträger. Ein im Vergleich zu den innovativen mRNA-Impfstoffen, wie sie Biontech oder Moderna herstellen, klassischer Vektorimpfstoff. Bekanntes Prinzip, günstig und leicht zu handhaben: vom Transport über die Kühlung bis zur Spritze. Es gab gute Gründe anzunehmen, dass dieser Impfstoff sehr begehrt sein würde, doch es kam anders. Im März setzten viele Länder Europas die Impfungen mit dem Mittel aus, nachdem es Meldungen über sehr seltene Hirnvenenthrombosen in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung gab. Als die Europäische Arzneimittelbehörde Ema bei ihrer Empfehlung für den Impfstoff blieb – die Vorteile überwögen das Risiko –, nahmen die meisten EU-Staaten die Impfungen wieder auf. Manche passten aber ihre Empfehlungen an: Nachdem der Impfstoff zunächst in Deutschland wegen fehlender Daten für über 60 Jahre alte Menschen nicht empfohlen worden war, wird er nun für diese Altersgruppe empfohlen. Dänemark hat angekündigt, weiter auf Astra-Zeneca zu verzichten.

Dabei bekräftigen Politik und Wissenschaft immer wieder, wie gut und effektiv der Astra-Zeneca-Impfstoff ist. Bundespräsident und Kanzlerin haben sich selbst damit impfen lassen. Doch aus den Ländern mehren sich die Berichte über ausgefallene Termine mit Astra-Zeneca, über Schachteln, die sich in den Kühlschränken stapeln. In Hessen wird laut Gesundheitsministerium jeder vierte Termin mit Astra-Zeneca abgesagt. Was bleibt, ist ein Impfstoff, der nun in der Gruppe jener, für die er empfohlen ist, offensichtlich nicht mehr ausreichend Abnehmer findet. Und die Länder suchen neue Wege, damit das Impftempo zunimmt. Sei es, dass ältere Impfberechtigte an einigen Orten faktisch wählen können – oder dass Astra-Zeneca einfach für die Altersgruppen freigegeben wird, für die er eigentlich gar nicht mehr empfohlen ist.