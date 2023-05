Assistierter Suizid : Recht auf Leben, Rechte im Sterben

Kontroversen über bio- und medizinethische Fragen münden oft in den Ruf nach dem Ge­setzgeber: Er soll durch das Recht das fixieren, was als ethisches Minimum in der Ge­sellschaft gelten soll. Die Fragen des as­sistierten Suizids sind hier keine Ausnahme. Im politischen Raum hat sich die Diskussion, die durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 notwendig wurde, in drei aus der Mitte des Deutschen Bundestages eingebrachten interfraktionellen Ge­setzentwürfen verdichtet, über die in naher Zu­kunft entschieden werden soll. Allerdings zeichnet sich im Augenblick nicht ab, ob und, wenn ja, welche der drei Vorlagen eine Mehrheit der Ab­geordneten hinter sich versammeln könnte.

In dieser Situation möchten wir einen anderen Weg vorschlagen – und zwar eingedenk der ethischen Maxime, dass auch und gerade das Unterlassen eine ethisch verantwortliche Handlungsweise sein kann. Unsere schlichte, aber eindringliche Botschaft lautet: Keiner der vorliegenden Gesetzentwürfe hilft Menschen, die einen Suizid erwägen, in ihrer existenziell schwierigen Lage. Anstatt komplizierte Konstruktionen zu ersinnen, die die (juristisch sogenannte) Freiverantwortlichkeit bei einer Entscheidung für einen selbst gewählten Tod si­cherstellen sollen, und in der Folge er­hebliche finanzielle und personelle Ressourcen in flächendeckende Suizidassistenzberatung zu stecken, sollte dieses Geld primär in Suizidprävention sowie die Palliativ- und Hospizversorgung in­vestiert werden.