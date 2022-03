Wegen Assange-Auslieferung : Drohbrief mit Gift in britischem Generalkonsulat eingegangen

Im britischen Generalkonsulat in Düsseldorf ist am Dienstag eine gefährliche Briefsendung eingegangen. Wie Sicherheitskreise der F.A.Z. am Mittwoch bestätigten, enthielt die Sendung eine hochgiftige, potenziell tödliche Quecksilberverbindung. Beigefügt war ein kurzes Schreiben, in dem der anonyme Absender die britische Regierung aufforderte, den Wikileaks-Gründer Julian Assange nicht an die Vereinigten Staaten auszuliefern, zudem wurde darin auch auf die möglicherweise tödliche Wirkung der Quecksilbermischung hingewiesen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Zu Schaden kam niemand. Vorsorglich informierten die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden alle weiteren diplomatischen Vertretungen Großbritanniens und der Vereinigten Staaten in Deutschland.

Der britische High Court hatte Ende vergangenen Jahres grünes Licht für die Auslieferung Assanges gegeben. Am Montag hatte der Supreme Court eine Berufung gegen diese Entscheidung abgelehnt. Die amerikanische Justiz will dem gebürtigen Australer wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Assange wird vorgeworfen, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht und damit das Leben von amerikanischen Informanten in Gefahr gebracht zu haben.

Unterstützer sehen in Assange dagegen einen investigativen Journalisten, der Informationen über Kriegsverbrechen veröffentlicht hat. Assange sitzt seit rund drei Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in London in Auslieferungshaft, zuvor hatte er sich mehr als sieben Jahre lang in der Botschaft Ecuadors in der britischen Hauptstadt gelebt.