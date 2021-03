Die Union und der Lobbyismus : Was ist die Aserbaidschan-Connection? Und wer machte da mit?

Im Sommer 2006 wurde die fast 1800 Kilometer lange Ölpipeline in Betrieb genommen, die von Baku über Tiflis in den türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan führt. Für Aserbaidschan war das ein lange ersehnter Wendepunkt in seiner kurzen Geschichte als unabhängiger Staat: Damit konnte das Öl aus seinen reichen Vorkommen endlich auf die Weltmärkte gelangen. Schon allein die Aussicht auf diesen Moment hatte in den Jahren zuvor das Land verändert, das nach dem Ende der Sowjetunion vollkommen am Boden gelegen hatte.

Aserbaidschans Unabhängigkeit hatte mit einer Niederlage begonnen, die in der ganzen, sonst zwischen politischen Lagern zerrissenen aserbaidschanischen Gesellschaft als schwere Demütigung empfunden wurde – dem verlorenen Krieg mit Armenien um Nagornyj Karabach. Ein Teil des Landes stand danach unter fremder Kontrolle, etwa eine halbe Million Vertriebene hausten unter elenden Bedingungen in Lagern, Bauruinen, Wohnheimen, die Wirtschaft war im freien Fall.

Der Beginn einer Geschichte des Werbens

Das Öl brachte ab 2006 sehr viel Geld ins Land. In Baku war das schon rasch zu sehen. Und das Öl und die Aussicht auf die baldige Ausbeutung großer Gasfelder konnten noch mehr: Sie verschafften Aserbaidschan einen Platz auf der mentalen Landkarte vieler europäischer Politiker. Denn die EU war sich damals gerade durch den ersten russisch-ukrainischen Gasstreit schmerzlich ihrer Abhängigkeit von Russland bewusst geworden. Aserbaidschan versprach, zur Diversifizierung der Energieversorgung der EU beizutragen.

Etwa in dieser Zeit nahm jene Geschichte ihren Anfang, wegen der heute in der CDU viele nervös werden, sobald die Rede von Aserbaidschan oder Baku ist. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew, der das Amt 2003 von seinem Vater geerbt hatte, wollte die neuen finanziellen Möglichkeiten seines Landes nutzen, um sich in Europa Ansehen, Gehör und Einfluss zu verschaffen.

Ein Teil dieses Werbens geschah ganz offen. Ab 2006 entstanden in verschiedenen europäischen Ländern Organisationen, die sich als Teil der Zivilgesellschaft darstellten, mit viel Geld ausgestattet waren und auf Politiker, Journalisten und Kulturschaffende zugingen. Sie veranstalteten Konferenzen, Wirtschaftstage und Konzerte, luden zu Reisen nach Aserbaidschan ein. Es wurden Organisationen wie das Deutsch-Aserbaidschanische Forum gegründet, in dem Manager, Politiker, Wissenschaftler aus beiden Ländern zusammenkamen. Der staatliche Ölkonzern Socar bot sich allerlei kulturellen und sportlichen Initiativen als Sponsor an.

Aserbaidschan hatte ein Imageproblem

Zunächst ließen sich diese Bemühungen ganz gut an. In Deutschland konnte Baku zwei gut vernetzte ehemalige Politiker aus der Union für sich gewinnen: den ehemaligen Staatssekretär im Bundesinnenministerium Eduard Lintner von der CSU, der nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag 2009 eine Firma namens „Gesellschaft zur Förderung der deutsch-aserbaidschanischen Beziehungen“ gründete. Und Otto Hauser von der damals noch einflussreichen baden-württembergischen CDU, den letzten Regierungssprecher von Bundeskanzler Helmut Kohl. Er eröffnete 2010 in Stuttgart ein Honorarkonsulat Aserbaidschans.