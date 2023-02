Eine Kilowattstunde Strom: 51 statt 35 Cent. Die Versicherung fürs Haus: 1460 statt 1130 Euro im Jahr. 500 Gramm Nudeln: 1,19 Euro statt 39 Cent. Ei­ne Packung Toastbrot: 1,29 Euro statt 89 Cent. Fragt man die Sekretärin Anja Piel und die Rentnerin Beate Behrens, was alles wie viel teurer geworden ist, müssen sie nicht lange überlegen. Sie ha­ben die Preise im Kopf: im Supermarkt oder auf dem Weg zur Arbeit, manchmal, nach besonders schwierigen Tagen, auch nachts im Bett.

Im Schnitt lag die Inflation im Jahr 2022 bei acht Prozent. Deutlich höher war sie allerdings bei Energie und Le­bensmitteln. Also gerade da, wo es de­nen mit besonders wenig Geld besonders wehtut. Was bedeutet das für die­jenigen, deren Geld schon vor dem Ukrainekrieg kaum bis zum Monatsende reichte? Und kommen die versprochenen Entlastungen bei ihnen an?

Fast 14 Millionen Menschen in Deutschland gelten als armutsgefährdet, 600.000 mehr als vor der Corona-Pandemie. Sie verdienen weniger als 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens. Weil sie theoretisch ein ho­hes Vermögen haben könnten, werden sie „armutsgefährdet“ genannt und nicht „arm“. Diese Menschen geben im Verhältnis mehr für Notwendiges wie Lebensmittel aus und weniger für angenehme, aber nicht überlebenswichtige Dinge wie Reisen und Restaurant­be­suche.

Anja Piel arbeitet Vollzeit als Angestellte im öffentlichen Dienst. Ihr Mann ist Notfallsanitäter im Schichtdienst, 40 Prozent; mehr schafft er nicht, weil er Bluthochdruck hat und jemand die sechs gemeinsamen Kinder zwischen an­derthalb und 15 betreuen muss. Zu­sammen verdienen sie um die 3000 Euro netto, mit Wohngeld und Kinderzuschlag sind es um die 4000. Wenn Licht, Heizung, Kredit und Versicherungen fürs Haus bezahlt sind, bleiben um die 1000 Euro. Das sind nicht mal 4,20 Euro am Tag pro Familienmitglied. Anja Piel arbeitet 40,2 Stunden pro Woche. Sie sagt, ihr sei klar, dass sie sich nicht dafür schämen muss, dass ihr Gehalt allein nicht zum Leben reicht. Weil viele ihrer Nachbarn auf dem bayerischen Dorf nicht wissen, dass sie staatliche Hilfen bezieht, bat sie trotzdem darum, ihren Namen im Text zu ändern.

Beate Behrens ist 68 Jahre alt und an Multipler Sklerose erkrankt. 32 Jahre lang hat sie als Vertriebsassistentin ge­arbeitet. Dann wurde sie krank, erhielt Arbeitslosengeld, zehn Jahre ist das her. Seit drei Jahren bekommt sie 810 Euro Rente, die um 250 Euro mit der Grundsicherung im Alter aufgestockt werden. Behrens, eine beleibte Frau mit tiefer Stimme, hat selten mehr als eine Lampe an und heizt ihre Wohnung in einer Kleinstadt nördlich von Hamburg nur auf 19 Grad. „Mehr kann ich nicht sparen“, sagt sie.

Energiesparen muss man sich leisten können

Menschen mit niedrigem Einkommen leben oft in schlecht isolierten Wohnungen und verfügen über keine Mittel, um Abhilfe zu schaffen. Das hat Petra Spöck von der Caritas beobachtet. Die Caritas und andere Träger bieten schon seit vielen Jahren in verschiedenen Städten einen kostenlosen Stromsparcheck für Haushalte an, die zum Beispiel Arbeitslosen- oder Wohngeld be­ziehen. Seit dem Ukrainekrieg ist die Nachfrage spürbar gestiegen. Spöck beobachtet, dass den Armen wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten noch weniger bleibt als früher. „Die kommen vom Regen in die Traufe“, sagt sie, „versuchen, sich irgendwie über Wasser zu halten. Vieles, was bisher noch möglich war, fällt jetzt hinten runter.“