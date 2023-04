Aktualisiert am

Armin Schuster in Sachsen

Armin Schuster in Sachsen :

Armin Schuster in Sachsen : Wessi, Grenzschützer, Innenminister

Vor einem Jahr wurde Armin Schuster Innenminister in Sachsen. Früher in Berlin galt er als Merkel-Kritiker, im Freistaat kümmert er sich um die Brandmauer nach rechts außen.

Das Manuskript legt Armin Schuster gleich mal beiseite. Es ist Richtfest in Dresden auf der Baustelle eines Leichtathletikstadions, des einzigen, das seit zehn Jahren in Deutschland errichtet wird, und Schuster, als Innenminister auch für Sport zuständig, soll ein paar Worte sagen.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Als ehemaliger Fußballer liebe er Stadien, beginnt er, und besonders an dieses habe er schon lange sein Herz verloren. „Es liegt unmittelbar an meiner Joggingstrecke, und ich kann den Baufortschritt täglich verfolgen.“ Wenn es fertig ist, werde es eine der ersten Adressen für nationale und internationale Wettbewerbe sein. Der 61 Jahre alte Schuster spricht nur wenige Minuten, aber er hat die ungeteilte Aufmerksamkeit. „Wow, selten ein so emotionales Grußwort gehört“, sagt der Moderator.