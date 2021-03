CDU-Vorsitzender : Laschets Vertraute

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Dass die beiden nicht nur viele Lebensjahre trennen, hat sich bisher ebenfalls als Vorteil erwiesen. Der dezidiert konservative Liminski ist für den eher liberalen Ministerpräsidenten der ideale Counterpart, um sich mit Argumenten auseinanderzusetzen, die nicht seinen eigenen entsprechen. Liminski hält auch weiter Kontakt zu jenen Teilen der Union, die Laschet bisher skeptisch sahen – zur Jungen Union (der Liminski noch angehört, weil er erst im September 36 Jahre alt wird) oder zu Wirtschaftskreisen.

Obendrein ist er mit CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn befreundet. Liminski war es auch, der Laschet und dessen langjährigen Gegenspieler Spahn im Ringen um den CDU-Bundesvorsitz Anfang 2020 zusammenbrachte.

Sein Mann in Berlin: Mark Speich

In Nathanael Liminski hat Armin Laschet spät sein politisches Alter Ego gefunden. Neben ihm gibt es nur noch wenige Personen, die zum engen Kreis um den neuen CDU-Bundesvorsitzenden gehören. Katrin Kohl begleitet Laschet schon seit gut 15 Jahren in diversen Funktionen. Aktuell ist sie als Abteilungsleiterin für Veranstaltungen und Protokollfragen in der Staatskanzlei dafür zuständig, Laschet durch sein enormes Terminpensum zu navigieren. Zudem achtet sie diskret darauf, dass er auch im Wortsinn in ein möglichst gutes Licht gerückt wird.

Laschets wichtigster Mann in Berlin ist Mark Speich. Wie Liminski im Rang des Staatssekretärs leitet Speich in der Berliner Hiroshimastraße die NRW-Landesvertretung. Nach seinem Studium war er Referent des Laschet-Freundes und ehemaligen CDU-Generalsekretärs Peter Hintze. Als Bevollmächtigter des Landes NRW beim Bund ist Speich seit 2017 auch für Europaangelegenheiten und Internationales zuständig und hat in der Hiroshimastraße einige erfahrene Leute aus dem Kanzleramt und dem Auswärtigen Amt um sich gesammelt.