Laschet zur Corona-Krise : „Ihr seid nicht alleine!“

Herr Ministerpräsident, wann ist abzusehen, dass die Corona-Krise möglicherweise überwunden ist?

Niemand kann sagen, wie lange das noch dauern wird. Alles was wir bisher getan haben und was wir weiterhin tun, dient dem Ziel, eine Überforderung unseres Gesundheitssystems zu verhindern und damit Menschenleben zu retten. Wir haben zum Einen das öffentliche Leben massiv heruntergefahren und auf der anderen Seite haben wir es geschafft, die Intensiv-, und Beamtungsplätze zu verdoppeln – für den Höhepunkt der Krise. Beides haben wir erfolgreich umgesetzt, wenn man nach den bisherigen Daten urteilt. In Europa und in der Welt fragen viele: Wie haben die Deutschen das geschafft?

Geschafft heißt aber noch nicht „geschafft“, oder?

Die Menschen in Deutschland gehen sehr verantwortungsvoll mit dieser schwierigen Situation um. Jetzt brauchen wir – langsam, tastend, vorsichtig – die Rückkehr ins öffentliche Leben hin zu einer verantwortungsvollen Normalität. Das heißt aber noch lange nicht, dass alles so wird wie vorher. Wir werden uns weiterhin vorsichtig und verantwortungsvoll verhalten müssen. Abstand und Schutz werden weiterhin Maßstab und Regel unseres Alltags bleiben. Und wenn das gelingt, dann werden wir zwar weiter noch lange mit dem Virus leben müssen, aber es werden zumindest Teile des öffentlichen Lebens wiederhergestellt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, der Corona-Ausbruch sei jetzt „beherrschbar“ geworden. Sehen Sie das als Bestätigung für Ihre Exit-Überlegungen, die aber unerhört blieben?

Exit ist ein falsches Wort. Mir geht es darum, dass wir nur so viel einschränken und verbieten wie nötig, und so viel wie möglich wieder zulassen. Wir – die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin – haben gemeinsam den Einstieg in eine nächste Phase der Eindämmung begonnen. Abstand und Regeln sind weiter erforderlich, aber nicht, indem man alles herunterfährt, sondern indem man individuell und zielgerichtet mit Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln vorgeht. Das Corona-Virus haben wir erst durch einen massiven Schlag bekämpft, jetzt müssen wir flexibel, zielgerichtet, aber mit einer genauso klaren Antwort die Eindämmung fortsetzen. Wenn wir das gut machen, wenn wir weiter die Zahlen niedrig halten, dann ist das Virus wirklich beherrschbar.

Ist es wirklich eine klare Antwort? Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat vor einem „Hühnerhaufen“ gewarnt. Sind die Länder die Hühner, und der Bund ist der Hahn?

Deutschland ist über 70 Jahre lang sehr gut damit gefahren, dass wir ein föderaler Staat sind. Ein Großteil der Kompetenzen, über die wir hier sprechen – Schulen, Bildung, auch Infektionsschutzgesetze, Krankenhäuser – das ist Länderzuständigkeit. Die föderale Struktur macht Deutschland doch erst so erfolgreich. In anderen Ländern wurde zentral vorgegeben, was zu tun ist, Entscheidungen liegen häufig in die falsche Richtung und dann wurde korrigiert. In Deutschland gibt es mit dem Föderalismus ein System, mit dem man auf konkrete Gefährdungslagen vor Ort konkret reagieren kann. Insofern halte ich unterschiedliche Akzente unter einem großen gemeinsamen Rahmen für wesentlich wirkungsvoller als eine zentralstaatliche Verordnung.