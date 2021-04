Führungskrise in der Union : Wie geht es weiter im Kampf der Kandidaten?

Die Situation in der Union ist festgefahren. Dass es soweit kommen konnte, liegt grundsätzlich daran, dass es anders als bei der Wahl von Parteivorsitzenden oder Bundeskanzlern keine Satzung und kein Gesetz gibt, in denen geregelt wird, wie eine Partei ihren Kanzlerkandidaten bestimmt. Formal gibt es Kanzlerkandidaten gar nicht, in der Wirklichkeit der Parteien spielen sie gleichwohl eine große Rolle.

In der Union stellte sich das Problem nicht oft, weil in der Regel die langjährigen Amtsinhaber wie Adenauer, Kohl oder Merkel schlicht mitteilten, ob sie noch einmal antreten wollten. Der Sozialdemokrat Schröder machte 1998 den Ausgang der niedersächsischen Landtagswahl zum – willkürlichen – Kriterium, die Grünen-Vorsitzenden Habeck und Baerbock hatten ihrer Partei mitgeteilt, dass sie alleine entscheiden würden. Laschet und Söder haben das nicht geschafft. Nun stecken CDU und CSU in der Klemme.

Wie könnte in der Union jetzt entschieden werden?

Wenn Söder und Laschet sich nicht darauf einigen, wer es wird, müssen sie zumindest gemeinsam beschließen, welches Verfahren sie akzeptieren. Wenn das geschehen ist, kommen unterschiedliche Wege in Frage: eine Mitgliederbefragung (würde viel Zeit kosten), eine Entscheidung durch die Kreisverbände der Parteien, aber auch durch die Bundestagsfraktion. Auch hier gälte jedoch: Formal bindend wäre kein Verfahren. Ohnehin kann nach einer Bundestagswahl auch jemand zum Kanzler gewählt werden, der nicht Kanzlerkandidat war.

Wer hat sich für Söder ausgesprochen?

Söder hat lange den Eindruck erweckt, er wolle in Bayern bleiben. Seit er vor einer Woche sein Interesse an der Kanzlerkandidatur offen bekundet hat, steht die CSU geschlossen hinter ihm. In der CDU hatte er zunächst vor allem Unterstützung von der Parteibasis, die in ihm den besseren Wahlkämpfer sieht. Am Montag vor einer Woche hatten sich die CDU-Führungsgremien Präsidium und Vorstand geschlossen für ihren Vorsitzenden Laschet ausgesprochen. Doch der Druck der Basis ist im Laufe der Woche immer weiter nach oben gewandert, so dass bereits mehrere CDU-Ministerpräsidenten auf Söders Seite gewechselt sind. Kanzlerin Merkel hält sich bedeckt, der Unions-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, der CDU-Politiker Brinkhaus, ebenfalls. Die Junge Union stellte sich am Sonntagabend mehrheitlich hinter Söder, allerdings nicht der mächtige Landesverband Nordrhein-Westfalen.

Auf wen kann Laschet bauen?

Obwohl einige wichtige CDU-Politiker nicht mehr hinter Laschets Kandidatur stehen, kann er immer noch auf das Meinungsbild in Präsidium und Vorstand verweisen. Viele CDU-Funktionäre haben die Sorge, dass die CDU beschädigt wäre, wenn Söder seine Kandidatur erzwingen würde. Nordrhein-Westfalen steht bislang weitgehend hinter Laschet. Das ist wichtig, weil der Landesverband ebenso wie die Landesgruppe im Bundestag sehr groß ist. Prominente Unterstützer Laschets sind etwa Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der CDU-Politiker Friedrich Merz und der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier.

Was sagen die Umfragen?

Die Umfragen sind schon seit Monaten von geradezu brutaler Eindeutigkeit auf Seiten Söders. Sie sind seine wichtigste Waffe im Kampf gegen Laschet und das Hauptargument derjenigen in beiden Parteien, die sich hinter den CSU-Chef stellen. Vor allem Unionsabgeordnete, deren Wiedereinzug in den Bundestag im Herbst ungewiss ist, hoffen, mit Söder ein besseres Wahlergebnis zu bekommen und so ihr Mandat sichern zu können. Trotz des Streits um die Kanzlerkandidatur sind kürzlich sogar die Zustimmungswerte für die Union um ein paar Prozentpunkte gestiegen, und Söder bekam in einer Umfrage sogar bescheinigt, dass mehr Menschen sein Verhalten im Kampf um die Kandidatur richtig finden als das Laschets. Da die Grünen mit einer jungen Frau als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf gehen, könnte das Söder in den Umfragen noch weiter begünstigen. Er ist zwar nur ein paar Jahre jünger als der 60-jährige Laschet, wirkt aber deutlich frischer.

Was droht Laschet bei einem Verzicht oder einer Niederlage bei der Bundestagswahl?

Wird Söder Kandidat, ist die Autorität des CDU-Vorsitzenden erheblich geschwächt. Immerhin hat er seine Gremien erst vor einer Woche hinter sich versammelt. Würde er anschließend den Parteivorsitz niederlegen, würde sich die seit 2018 ungewisse Führungssituation der CDU verlängern und das in einem Wahljahr. Verlöre die CDU unter Laschet die Bundestagswahl, wäre er als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident schwer beschädigt und kaum noch der geeignete Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Mai nächsten Jahres.

Was hat Söder zu verlieren?

Deutlich weniger als Laschet – zumindest dann, wenn er im Kampf um die Kandidatur unterliegen sollte. Er könnte stets sagen, dass die zahlenmäßig drückend überlegene CDU aus reinem Egoismus die Kandidatur des besseren Kandidaten verhindert hat. Ein Verbleib im Amt des bayerischen Ministerpräsidenten und CDU-Vorsitzenden wäre möglich. Sollte die Union allerdings mit einem Kanzlerkandidaten Söder die Bundestagswahl verlieren, wäre dessen Nimbus als guter Wahlkämpfer dahin. Seine Aussichten, bayerischer Ministerpräsident zu bleiben und die CSU in die Landtagswahl im Herbst 2023 zu führen, wären sehr viel geringer.