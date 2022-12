Armin Laschet im Interview : „Überheblichkeit ist nicht der Kern von Außenpolitik“

Aktualisiert am

Vor einem Jahr stürzte Armin Laschet tief. Nun spricht er über sein Scheitern, über Putins Krieg und Nordstream 2 und darüber, was er anders als Olaf Scholz machen würde.

Herr Laschet, Sie haben lange geschwiegen. Warum?

Jasper von Altenbockum Verantwortlicher Redakteur für Innenpolitik. Folgen Ich folge

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin. Folgen Ich folge



Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen vor einem Jahr war mir wichtig, dass der Übergang in der Bundes-CDU und in Nordrhein-Westfalen möglichst reibungslos gelingt. Deshalb habe ich mich öffentlich zurückgenommen.

Liegt es auch daran, dass Sie plötzlich nicht mehr gefragt waren?

Stellungnahmen des scheidenden CDU-Vorsitzenden hätte damals wohl jeder gerne aufgegriffen. Ich habe damals aber nicht nur den Übergang in der Partei gestaltet, sondern auch den in Nordrhein-Westfalen an meinen Nachfolger Hendrik Wüst – der nur ein halbes Jahr später wiedergewählt werden wollte. Jede Äußerung über Nordrhein-Westfalen hätte missinterpretiert werden können. Deshalb ist es klug, auch mal gar nichts zu sagen. Außerdem habe ich nicht mehr den Drang, jede Minute öffentlich zu kommunizieren.