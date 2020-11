Essay von Armin Laschet : Die Partei des Zusammenhalts

Viele Menschen werden 2020 in schlechter Erinnerung behalten. Die Pandemie, die in dieser Form als Jahrhundertereignis gelten kann, hat unser Land vor eine große Bewährungsprobe gestellt. Jedem Einzelnen hat sie Opfer abverlangt – große und existentielle Opfer, kleine Opfer der gegenseitigen Rücksichtnahme und der persönlichen Einschränkung.

Als Regierungen haben wir Maßnahmen treffen müssen, die wir für gewöhnlich entschieden abgelehnt hätten, etwa die Einschränkung von Grundrechten, eine an die Grenze des Verantwortbaren reichende expansive Finanzpolitik zur Rettung von großen und kleinen Unternehmen, zur Sicherung des Lebensunterhalts und von Arbeitsplätzen, eine nur mit den außergewöhnlichen Umständen begründbare Schnelligkeit in Gesetzgebungsverfahren und Regierungshandeln mit immer neuen Verordnungen mit gravierenden Auswirkungen für jeden Einzelnen. Wir alle waren und sind gefordert, das Land mit Entschlossenheit und Augenmaß durch diese Krise zu führen.

Ein Blick in unsere Nachbarländer zeigt, dass es in Deutschland bisher gelungen ist, katastrophale Zustände und ethische Grenzsituationen abzuwenden. Aber: Wir haben Anlass zur Hoffnung auf Erfolg. Die Menschen in Deutschland zeigen in ihrer großen Mehrheit jene Disziplin und Solidarität, die in einer solchen pandemischen Lage allein erfolgsentscheidend ist. Wenn das so bleibt, könnte es nach der Einführung der Impfstoffe gelingen, unser Land gut durch diese Krise zu bringen. Klar ist aber auch, dass noch harte Wochen und Monate vor uns liegen.

In dieser angespannten Zeit konnten sich die Menschen auf die CDU in unserem föderalen Land und auf ihre Regierungen verlassen, besonders aber auf die Bundeskanzlerin. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Christdemokraten die richtigen Entscheidungen treffen – in staatspolitischer Verantwortung, mit Maß und Mitte, ohne ideologischen Eifer und utopische Verblendung. So wie wir es in den zurückliegenden Jahrzehnten stets getan haben, wenn unser Land an einen historischen Wendepunkt gekommen war.

An den großen Wegmarken in der Geschichte unseres Landes waren es Christdemokraten, die die Weichen gestellt haben. Konrad Adenauer hat Deutschland an den freien Westen gebunden und der europäischen Einigung den Weg geebnet. Ludwig Erhard hat die Soziale Marktwirtschaft, die nun schon so vielen Generationen Wohlstand beschert und den sozialen Frieden in unserer Gesellschaft sichert, durch seine ordnungspolitischen Grundentscheidungen ermöglicht. Helmut Kohl hat die historische Chance ergriffen, nach vier Jahrzehnten der Teilung die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes herbeizuführen und so auch die europäische Integration ganz wesentlich voranzubringen. Und Angela Merkel hat Deutschland durch tiefe Krisen geführt und in Zeiten zunehmenden Nationalismus weltweit unsere Rolle als Partner, auf den Verlass ist, gestärkt. Was uns heute als geradezu selbstverständliche Entwicklung erscheint, war immer hart erkämpft gegen heftigste Widerstände. Jede Weichenstellung hätte unter anderen politischen Bedingungen auch anders ausfallen können – mit fatalen Folgen für unser Land.