ARD-„Deutschlandtrend“ : AfD verharrt weiterhin bei 21 Prozent

Die AfD verharrt im neuen ARD-„Deutschlandtrend“ im ARD-Morgenmagazin weiterhin auf ihrem bisherigen Höchstwert und bleibt hinter der Union zweitstärkste politische Kraft. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden laut dem am Donnerstagabend veröffentlichten „Deutschlandtrend im ARD-Morgenmagazin“ 21 Prozent für die AfD stimmen. Auf diesen Wert kletterte die Partei erstmals im „Deutschlandtrend“ vor zwei Wochen. Die Union aus CDU und CSU liegt unverändert bei 27 Prozent.

Ampel würde Mehrheit weiterhin verfehlen

Die Kanzlerpartei SPD kommt in der Umfrage ebenfalls unverändert auf 17 Prozent. Die Grünen büßten im Vergleich zum vorigen „Deutschlandtrend“ einen Prozentpunkt ein und erreichen aktuell 14 Prozent. Die ebenfalls an der Ampel-Regierung im Bund beteiligte FDP liegt unverändert bei sieben Prozent. Die Linke liegt mit vier Prozent erneut unter der bei Bundestagswahlen geltenden Fünf-Prozent-Hürde.

Demnach würde die derzeitige Ampel-Koalition eine eigene Mehrheit auch weiterhin deutlich verfehlen. Für die repräsentative Umfrage des Instituts infratest dimap waren am Dienstag und Mittwoch dieser Woche 1216 Wahlberechtigte befragt worden.

Laut „Deutschlandtrend“ stößt die von der Regierung geplante teilweise Freigabe von Cannabis für den privaten Gebrauch bei den Bürgerinnen und Bürgern auf ein geteiltes Echo. In den mittleren und unteren Altersgruppen unterstützt demnach je die Hälfte die Pläne. Unter den Über-65-Jährigen ist es nur etwa jeder Dritte.

Eine Mehrheit von 52 Prozent lehnt der repräsentativen Befragung zufolge eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ab. Nur 36 Prozent der Menschen sind dafür, zwölf Prozent machten keinen Angaben. In Ostdeutschland liegt die Ablehnungsquote bei 70 Prozent, in Westdeutschland beträgt sie 47 Prozent. Auch dort sind die Gegner einer Lieferung aber in der Mehrheit.