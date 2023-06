ARD-“Deutschlandtrend“ : AfD erreicht Allzeithoch mit 19 Prozent

Die AfD hat im „Deutschlandtrend“ des ARD-Morgenmagazins ein Allzeithoch erreicht und landet der Umfrage zufolge damit auf dem zweiten Rang. Der Umfrage von Infratest dimap zufolge verbesserte sie sich im Vergleich zur Erhebung vom 1. Juni um einen Prozentpunkt auf 19 Prozent. Die Union hält dagegen ihr Ergebnis von vor drei Wochen mit 29 Prozent und bleibt stärkste Partei, während die SPD einen Punkt abgibt und mit 17 Prozent auf dem dritten Platz landet.

Die Grünen kommen abermals auf 15 Prozent, für die FDP ginge es runter auf sechs Prozent (minus ein Punkt). Für die Linke würden sich unverändert vier Prozent der Wähler entscheiden, was für einen Einzug in den Bundestag nicht reichen würde. Befragt wurden vom 20. bis 21. Juni 1191 Wahlberechtigte.

Eine knappe Mehrheit von 52 Prozent findet es der Umfrage zufolge richtig, wenn sich bei Stichwahlen für Bürgermeister- oder Landratswahlen Parteien für eine gemeinsame Wahlempfehlung gegen einen AfD-Kandidaten zusammentun. 35 Prozent erachten ein solches Vorgehen hingegen als falsch. 13 Prozent konnten oder wollten sich nicht äußern. In den ostdeutschen Bundesländern ist die Kritik an einem solchen Schulterschluss gegen AfD-Kandidaten mit 40 Prozent größer als im Westen Deutschlands.

In Thüringen geht es an diesem Sonntag darum, ob der AfD-Bewerber Robert Sesselmann oder der CDU-Kandidat Jürgen Köpper für sechs Jahre als Landrat das Sagen im Kreis Sonneberg an der Grenze zu Bayern hat. Sollte sich Sesselmann in der Stichwahl durchsetzen, wäre es das erste kommunale Spitzenamt für die AfD bundesweit. Beim ersten Wahlgang erreichte Sesselmann 46,7 Prozent, der CDU-Mann Köpper 35,7 Prozent. Die Grünen, die Linke, SPD und FDP unterstützen den CDU-Kandidaten.