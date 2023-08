Drei Stühle, ein Tisch. Mehr Möbel gibt es nicht in dem Raum, in dem Klaus Dieter W. Besuch empfängt. Oder besser: in dem er seinen Besuchern vorgeführt wird. Klaus Dieter W. ist ein muskulöser Mann, dem man seine 64 Jahre nicht ansieht, wohl aber, dass er bei der Arbeit kräftig anpacken kann. Seine Strafhaft hat er schon seit einiger Zeit verbüßt, aber weil er weiter als gefährlich gilt, ist er in Sicherungsverwahrung in der Justizvollzugsanstalt Werl. W. empfindet das als ungerecht. Darüber will er aber nicht reden, auch nicht über die Tat, wegen der er vor elf Jahren verurteilt wurde. „Schreiben Sie einfach: schweres Kapitalverbrechen, auch wenn ich es gar nicht begangen hab’“, presst W. bitter hervor, als der Wachtmeister den Raum verlassen hat. Schon mehrfach habe er in seinem Leben völlig zu Recht im Gefängnis gesessen. Diesmal nicht.

W. möchte lieber über den Sieg sprechen, den er gemeinsam mit einem anderen Gefangenen errungen hat, einem „Lebenslänglichen“ aus der Justizvollzugsanstalt Straubing. Die beiden waren wegen der geringen Höhe der Häftlingslöhne vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Und am 20. Juni entschied der Zweite Senat tatsächlich, dass die Strafvollzugsgesetze von Bayern und Nordrhein-Westfalen mit dem im Grundgesetz verankerten Resozialisierungsgebot unvereinbar sind – weil Gefangene zu wenig Geld für ihre Arbeit bekommen.