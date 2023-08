Bundeskanzler Olaf Scholz ist bei einer Wahlkampfveranstaltung der bayerischen SPD auf dem Münchner Marienplatz von Applaus und einem Pfeifkonzert empfangen worden. Die Stimmung war bereits lange vor dem Auftritt sehr gereizt; dieser fand unter großen Sicherheitsauflagen statt.

Gleich zum Auftakt verteidigte Scholz die Ukraine-Politik samt der Waffenlieferungen: Es sei richtig, dass Deutschland und viele andere Staaten ein Land gegen einen imperialistischen Angriff unterstützten. „Dazu gehört auch, dass wir Waffen liefern.“ Die Waffenlieferungen würden sorgfältig geprüft und zu diesen Prüfungen gehöre auch der Aspekt, einer Eskalation zwischen Russland und der NATO vorzubeugen.

Strenge Sicherheitskontrollen

An die Adresse der Kriegsgegner sagte Scholz, dass es nichts mit Friedensliebe zu tun habe, den Ukrainern zu sagen, dass sie ihr Land einfach erobern lassen sollten. Wer als Friedenstaube auf dem Platz umherlaufe, sei ein „gefallener Engel aus der Hölle“, der dem Kriegstreiber Putin das Wort rede.

Scholz hatte sich jüngst immer wieder Pfiffe und Kritik bei öffentlichen Auftritten anhören müssen, so etwa in dieser Woche in Frankfurt oder im brandenburgischen Neuruppin. Die Kritik richtet sich auch hier unter anderem gegen die Energie- und Klimapolitik sowie Waffenlieferungen an die Ukraine.

Auf dem Münchner Marienplatz war 2017 auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von einem Pfeifkonzert empfangen worden, bei der Abschlussveranstaltung der CSU im Bundestagswahlkampf. Der Protest war damals unter anderem von Anhängern der AfD und Pegida ausgegangen.

Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters schloss Scholz aus, solange die SPD an der Regierung ist. „Es wird keine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters geben, nicht mit uns“, sagte er. „Und wir werden ein stabiles Rentenniveau auch über 2025 hinaus garantieren. Diese Gesetze sind bereits jetzt in der Mache.“

Zuletzt hatte unter anderem Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) gewarnt, ein regulärer Renteneintritt mit 67 Jahren werde bei gleichbleibendem Wohlstand nicht dauerhaft zu halten sein. In vielen Berufen halte er längeres Arbeiten auch zunehmend für zumutbar. Nach geltender Rechtslage wird die Altersgrenze ohne Rentenabschläge schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Eine weitere Anhebung hat die Ampelkoalition bisher ausgeschlossen.

Zum Auftakt hatte Bayerns SPD-Ko-Landesvorsitzende Ronja Endres ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Störungen mit Trommeln oder Trillerpfeifen ebenso untersagt seien wie das Tragen von Waffen. Bereits vor der Rede von Scholz hatten Störer versucht, mit lautstarken Zwischenrufen und einem Pfeifkonzert die Veranstaltung zu stören. Auf ihren Plakaten forderten die Kritiker unter anderem ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und monierten die „Klimalüge“ der Bundesregierung.

Bereits vor dem SPD-Wahlkampfauftritt hatte die rechte Szene ihre Anhänger zu Gegenveranstaltungen in der Innenstadt aufgerufen. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei hatte unter anderem am Stachus die AfD eine Versammlung angemeldet. Auch Querdenker waren dem Vernehmen nach unweit des Marienplatzes unterwegs.

Die Polizei hatte auf dem Marienplatz Gitter aufgestellt und in den Bereichen vor der Bühne strenge Sicherheitskontrollen durchgeführt. Mehr als 200 Polizisten und Vertreter von Bundesbehörden waren im Einsatz.

In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die SPD lag in den Umfragen zuletzt zwischen neun und elf Prozent. Ihr Wahlziel sind 15 Prozent. Viele Parteimitglieder in Bayern führen die schlechten Umfragewerte auf die Politik der SPD-geführten Bundesregierung zurück.