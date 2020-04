App gegen Corona : Das Gefasel von der Totalüberwachung

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Wenn aber auch nur die Möglichkeit ins Spiel gebracht wird, dass die Privatsphäre mit einer Handy-App eingeschränkt werden könnte, und sei es minimal, dann reagieren manche so, als hätten sich die schlimmsten Befürchtungen schon bewahrheitet. Bald, so heißt es raunend, könnte eine Regierungsbehörde wissen, wie lange Lieschen Müller aus Berlin am Samstagvormittag spazieren war, trüge sie doch einen staatlichen Peilsender in der Handtasche.

Dass für das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Tracking-App entwickelt würde, war lange Zeit eine der wenigen positiven Nachrichten in der Pandemie. Dass sich dazu Wissenschaftler und Unternehmer aus ganz Europa zusammentaten und die Nächte durchprogrammierten, ist keine Kleinigkeit, sondern eine einmalige Chance. Zum ersten Mal in der Geschichte, so die Hoffnung, kann mit Hilfe moderner Technik ermittelt werden, wer einem Infizierten nahe gekommen ist. Diese Personen können gewarnt werden, noch bevor sie ein Kratzen im Hals bemerken.

Statt sich dieses Ziel aber vor Augen zu führen, ist unter Wissenschaftlern ein Streit darüber ausgebrochen, ob die Daten einer Corona-App nun zentral oder dezentral gespeichert werden sollen. Auf Twitter bewerfen sich gestandene Wissenschaftler mit Schmutz. Einiges, was Verfechter einer dezentralen Speicherung dort von sich geben, klingt, als wolle Europa die Romane von George Orwell Wirklichkeit werden lassen.

Dabei haben die Befürworter einer zentralen Speicherung stets hervorgehoben, dass sie nicht vorhaben, die Privatsphäre in irgendeiner Weise einzuschränken. Sogar die Sprecherin des Chaos Computer Clubs kann mit einer zentralen Speicherung der Daten leben, solange sie anonym erhoben werden.

Was die Einlassungen fast aller Kritiker gemeinsam haben, ist das Wort „könnte“. Es könnten noch weitere Datensätze erhoben werden als nur eine anonyme Identität der Teilnehmer, die Daten könnten miteinander verknüpft werden, und wenn all das so kommt, ja, dann könnten die Seuchenbehörden Kontaktpersonen von Infizierten dazu zwingen, zu Hause zu bleiben. Sie könnten sogar ein Interesse daran haben, die Datensätze zu analysieren, um die Warnergebnisse zu verbessern!

Gesetzt den Fall, das Robert-Koch-Institut mutierte zu einem dunklen Imperium und wollte mit den gewonnenen Daten eine Gesundheitsdiktatur errichten. Was würde passieren? Das Bundesverfassungsgericht würde die App für verfassungswidrig erklären, das Ansehen des RKI läge danieder, und die Regierungsparteien würden bei nächster Gelegenheit auf die Bretter geschickt werden.

Irritierende Häme

Noch irritierender als das Gebaren einiger Wissenschaftler ist nur die Häme, die den Designern einer App in den sozialen Medien entgegenschlägt. Es ist erschütternd, dass Menschen angesichts des drohenden Scheiterns dieser Technik vor allem Freude empfinden statt Bedauern. Allerdings ist es hilfreich, sich klarzumachen, aus welcher Ecke die Häme kommt.

Seit Tagen faselt eine Partei von „Totalüberwachung“, die bei jeder anderen Gelegenheit die volle Härte des Staates einfordert – es ist, wen wundert’s, die AfD. In Berlin hingegen haben sich Linksradikale dazu bekannt, ein Internetkabel in der Nähe des Heinrich-Hertz-Instituts in Brand gesetzt zu haben, um die App und „eine Aufweichung von Grundrechten“ zu verhindern.

Als würde es darum gehen. Es geht darum, einer Wirtschaft aufzuhelfen, die durch die Verödung des gesellschaftlichen Lebens in die Knie gezwungen wurde, die Schlagbäume an Europas Grenzen wieder überflüssig zu machen, Zehntausende Tote und großes Leid zu verhindern. Die ganze Auseinandersetzung wirkt wie ein Streit unter Soldaten darüber, ob ihr Panzer noch TÜV hat oder nicht. So etwas ist nur in Deutschland möglich.