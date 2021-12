Corona-Pandemie : Apotheker unsicher bei falschen Impfpässen

Keiner weiß, wie viele gefälschte Impfausweise im Umlauf sind. Die Polizei kann nur sagen, ob bei einem Delikt ein gefälschter Impfausweis eine Rolle gespielt hat. Allein in Bayern hatte die Polizei bis Anfang September insgesamt hundert solcher Delikte registriert, nun sind es jeden Tag hundert. In Schleswig-Holstein stammen zwei Drittel aller Fälle aus den letzten vier Wochen. Insgesamt haben die Landeskriminalämter laut einer Umfrage der F.A.S. in diesem Jahr etwa zehntausend solcher Delikte regis­triert.

Die Zahl ist ungenau, weil die Landeskriminalämter in manchen Bundesländern derzeit nur grobe Fallzahlen herausgeben. Der starke Anstieg aber ist gesichert, und er hat mehrere Gründe. Je schärfer die Kontrollen werden, umso mehr Menschen benutzen falsche Impfnachweise und umso mehr werden dabei erwischt. Auch die Rechtslage hat sich geändert: Erst seit Ende November macht sich eindeutig strafbar, wer einen gefälschten Impfnachweis vorzeigt.

Zusätzlich zu den steigenden Zahlen gehen einige Landeskriminalämter von einer hohen Dunkelziffer aus. Das liegt auch daran, dass Apotheker sich oft nicht trauen, die Polizei zu rufen, wenn jemand seinen gefälschten Impfnachweis bei ihnen digitalisieren lassen will. Die Apotheker stecken in einem Dilemma: Sie sind an eine Schweigepflicht gebunden, wie ein Arzt. Entdecken sie eine Fälschung, dürfen sie eigentlich weder beim Arzt nachfragen noch die Polizei rufen, ohne den Kunden vorher um Erlaubnis gebeten zu haben. Aber sie dürfen den Impfnachweis auch nicht digitalisieren.

Der Apotheker muss allein entscheiden

Theoretisch kann der kriminelle Kunde also die Apotheke verlassen und es so lange bei anderen Apotheken versuchen, bis er irgendwann an jemanden gerät, der die Fälschung nicht erkennt. Oder bis er an einen gerät, der ein persönliches Risiko auf sich nimmt und trotzdem Anzeige erstattet. Das ist möglich, weil die Schweigepflicht unter bestimmten Umständen gebrochen werden darf – wenn nämlich Leib und Leben anderer gefährdet ist. Wann und ob das in einer konkreten Situation der Fall ist, muss der Apotheker allein entscheiden. Irrt er sich, kann er selbst angezeigt werden.

Die meisten Hinweise, die die Polizei erhält, stammen von Apothekern. In Sachsen sind das mehr als neunzig Prozent. Die Dunkelziffer der Straftaten dürfte insgesamt also viel höher sein, denn die an die Polizei weitergeleiteten Fälle sind nur die plumpen und offensichtlichen Fälschungen. Die Spitze des Eisberges, bei denen sich die Apotheker absolut sicher sind. Ein Apotheker aus Kempten berichtet, dass er häufig eine Digitalisierung ablehnt, aber erst zwei Fälschungen an die Polizei übergeben hat.

Ähnlich in einer Apotheke in Karlsruhe: „Wir dürfen das nicht!“, sagt die Apothekerin auf die Nachfrage, ob sie bei den etwa zwanzig Verdachtsfällen, die wöchentlich vorkommen, die Polizei informiere. Nur als es sehr eindeutig war, habe sie ein paar Mal in einer Arztpraxis nachgefragt und dann Anzeige erstattet. „Das ist eine Gratwanderung, ganz, ganz schwierig.“