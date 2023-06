An diesem Mittwoch bleiben Tausende Apotheken für einen Tag geschlossen. Apotheker verlangen mehr Geld, der Gesundheitsminister lehnt das ab. Wo bekommen Bürger heute wichtige Arzneimittel? Die F.A.Z. beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum streiken die Apotheker?

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Ein echter Streik oder Warnstreik ist es nicht, weil der von organisierten Arbeitnehmern ausgeht, aber eine Arbeitsniederlegung. Die Apotheker wollen besser bezahlt werden. Der Spitzenverband der Apotheken verlangt konkret, dass das sogenannte Fixum deutlich angehoben wird – das ist der Betrag, den jede Apotheke bekommt, wenn sie ein verschreibungspflichtiges Medikament abgibt. Das Honorar beträgt derzeit 8,35 Euro und soll auf zwölf Euro steigen, das wäre ein Plus von fast 44 Prozent. Zudem soll der Betrag jedes Jahr automatisch mit der allgemeinen Kostenentwicklung steigen. Der Festbetrag ist nach Verbandsangaben seit etwa zehn Jahren nicht angepasst worden. Der Verband nennt das „nicht mehr nur ungerecht, sondern inzwischen existenzgefährdend“. Darüber hinaus verlangen die Apotheker weitere Unterstützungen und weniger Vorgaben bei der Bürokratie, vor allem im Hinblick auf Lieferengpässe bei Arzneimitteln.

„Die Bundesregierung hat diesen Protesttag provoziert“, sagte der Vorsitzende des Apothekerverbands Brandenburg, Olaf Behrendt. Lieferengpässe, Personalnot, ausufernde Bürokratie und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung hätten im vergangenen Jahr zum größten Apothekensterben in Deutschland seit Bestehen der Bundesrepublik geführt.

Wie geht es den Apotheken?

Die Zahl der Apotheken in Deutschland geht seit Jahren zurück. Im vergangenen Jahr war das Minus besonders groß. Nach Verbandsangaben schlossen bundesweit 393 Apotheken. Das sei der stärkste Rückgang in der Geschichte der Bundesrepublik, hieß es. Als Hauptgrund gilt allerdings der Personalmangel – viele ältere Apotheker finden keine Nachfolger und schließen ihre Apotheke, anstatt sie weiterzugeben. Wirtschaftliche Gründe spielten auch eine Rolle, sagte Gabriele Regina Overwiening, die Präsidentin des Spitzenverbands der Apotheker. Insgesamt verbleiben in Deutschland noch etwa 18.000 Apotheken.

In Regierungskreisen hält man den Apothekern die vergleichsweise gute wirtschaftliche Entwicklung vor. Im Jahr 2021 hätten die deutschen Apotheken ein Umsatzplus von 2,5 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr gemacht, heißt es. Das entspricht einer Steigerung von vier Prozent. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der abgegebenen Arzneimittelpackungen deutlich gestiegen, und zwar um etwa neun Prozent auf 1,4 Milliarden Packungen. Apotheker halten dagegen, dass die Kosten zuletzt deutlich stärker gestiegen seien als die Einnahmen.

Das Betriebsergebnis vor Steuern einer Durchschnittsapotheke erreichte den Zahlen zufolge 2022 rund 163.000 Euro. Das waren 23 Prozent weniger als 2021. Aber das war wegen der Corona-Einnahmen ein Ausnahmejahr. 2020 war das Ergebnis in etwa so hoch wie heute, 2019, also vor Corona, betrug es hingegen nur 148.000 Euro. Seit 2011 ist der Gewinn um fast 55 Prozent gestiegen. Allerdings nominal, also ohne Berücksichtigung der Inflation.

Gibt es wirklich zu wenig Personal?

Den ABDA-Zahlen nach wächst die Zahl der Apotheker seit Jahren, 2022 waren es 69.600 Personen. Auch jene in öffentlichen und Klinikapotheken nimmt zu, nicht nur jene außerhalb, also etwa in der Industrie. Fast 72 Prozent sind Frauen. Die Zahl der Approbationen und Studenten stagniert, die der Ausbildungsplätze wächst. Klar rückgängig ist die Menge an Apothekerassistenten sowie Pharmazeutisch-Technischen Assistenten und Angestellten. 2022 gab es insgesamt 159.300 Arbeitsplätze, 441 weniger als im Jahr zuvor.