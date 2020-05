Antwort auf Drosten : Sind Kinder wirklich so infektiös wie Erwachsene?

Für viele Kinder und ihre Eltern ist es inzwischen die bestimmende Frage der Corona-Krise: Wann werden Schulen und Kitas wieder für alle öffnen? Am Mittwochabend erhielt die Veröffentlichung einer Studie von Professor Christian Drosten große Aufmerksamkeit. Sie zeigt, dass die Viruslast, also die Anzahl an Viren in den oberen Luftwegen, bei Kindern und Erwachsenen mit SARS-CoV-2-Nachweis ähnlich ist. Diese Forschungsarbeit ist wichtig. Doch der oft geäußerte Rückschluss, nun sei bewiesen, dass Kinder und Erwachsene vergleichbar infektiös sind, ist nicht zulässig.

Bei der Drosten-Studie liegt aufgrund der Auswahl der Patienten eine erhebliche Verzerrung vor. Insgesamt wurden 59.831 mehrheitlich symptomatische Patienten untersucht, 2181 davon waren jünger als zehn Jahre. Kinder sind damit im Vergleich zu ihrem Anteil an der Bevölkerung deutlich unterrepräsentiert. Doch nicht nur das - bei den Kindern waren auch jeweils deutlich weniger Tests positiv als bei Erwachsenen. So wurden am Ende nur 49 Kinder unter zehn Jahren, die Symptome zeigten, positiv getestet. Von diesen wiederum wiesen nur 16 Kinder eine Viruslast auf, bei der man von einer relevanten Ansteckungsfähigkeit ausgeht (>10hoch6/ml).

Unter den fast 60.000 Probanden fanden sich also nur 16 Kinder unter zehn Jahren, die vergleichbare Virusmengen wie Erwachsene im Nasensekret hatten. Aus einer so selektionierten Stichprobe Folgerungen über die Infektiösität von Kindern im Allgemeinen anzustellen, ist reine Spekulation und ignoriert wichtige Unterschiede in den klinischen Verläufen, der individuellen Ansteckungsfähigkeit und der Atemmechanik, etwa einem geringeren Hustenstoß.

Drei wesentliche Fragen

Auch nach der Drosten-Studie bleibt die Bedeutung der Kinder für den Infektionsschutz in der Corona-Pandemie also unklar. Das wird deutlich, wenn man die Ergebnisse der Studie im Kontext der anderen Untersuchungen betrachtet, die in den letzten Wochen erschienen sind. Wichtig sind dabei vor allem drei Fragen: Gibt es Unterschiede im klinischen Verlauf der Erkrankung? Infizieren sich Kinder häufiger oder seltener als Erwachsene? Sind Kinder mehr oder weniger infektiös – das heißt, stecken sie mehr oder weniger ihrer Kontaktpersonen an als Erwachsene?

Sicher und unbestritten ist, dass Kinder bei Covid-19 mildere Verläufe der Erkrankung haben als Erwachsene. Die meisten Kinder zeigen keine oder nur geringe Symptome, typisch sind Beschwerden der Atemwege wie Husten oder des Magen-Darm-Trakts wie Durchfall. Schwere Verläufe mit ausgeprägten Entzündungsreaktionen, die beispielsweise einem Kawasaki-Syndrom ähneln können, sind vereinzelt beschreiben worden, aber insgesamt sehr selten. Alle schweren Verläufe von COVID-19 bei Kindern werden genau untersucht. In Deutschland sind bislang 6115 Erwachsene an Covid-19 gestorben, aber nur ein Kind, wobei für dieses die genauen Umstände und Vorerkrankungen noch genauer untersucht werden müssen.

Zunehmend sicher ist auch, dass sich Kinder seltener infizieren als Erwachsene. Während Studien aus der Anfangsphase der Pandemie von einer vergleichbaren Ansteckungsquote ausgingen, zeigen neuere Studien niedrigere Infektionsraten bei Kindern. Eine kürzlich erschienene Studie untersuchte Veränderungen im Kontaktmuster der Bewohner vor und während des Ausbruchs in China. Die errechnete Ansteckungsfähigkeit von Kindern betrug ein Drittel der von Erwachsenen. Empirische Daten aus Europa kommen auf noch niedrigeren Zahlen: In Island, wo Grundschulen und Kindergärten stets offen waren, wurden über 13.000 Bewohner weitgehend zufällig ausgewählt und auf Sars-CoV-2 getestet. Dabei waren 0,8 Prozent der Bevölkerung positiv, jedoch kein einziges Kinder unter zehn Jahren. In der italienischen Kleinstadt Vò aus der stark betroffenen Region Venetien wurde die Bevölkerung nahezu komplett untersucht: Vor dem Shutdown und damit vor allgemeinen Schulschließungen wurden 2,6 Prozent der Bevölkerung positiv auf Sars-CoV-2 getestet, aber auch hier war kein einziges Kind dabei.