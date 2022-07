Antrag gescheitert : Wieso die Universität Tübingen nun doch ihren Namen behält

Aktualisiert am

Die Namensgeber bleiben bestehen, trotz aller Bedenken. Nach der Entscheidung des Senats lobt der Rektor die Diskussion - und mahnt eine weitere Beschäftigung mit der Geschichte an. Auch Boris Palmer freut sich.

An Geschichtsbewusstsein mangelt es der Universität Tübingen nicht. Der Vorplatz der Neuen Aula im Zentrum Tübingens ist nach den Geschwistern Scholl benannt. Vor dem Gebäude gibt es eine Aufklärungstafel zur Geschichte der Universität im Nationalsozialismus, sie zeigt den Rektor Hermann F. Hoffmann in SA-Uniform. Links in der Eingangshalle steht die Büste des Universitätsgründers Graf Eberhard V. von Württemberg (1455 bis 1496). Über ihn, den Namensgeber der Universität und Herzog Karl Eugen (1728 bis 1793), den weiteren Namenspatron der Hochschule, wird seit mehr als einem Jahr kontrovers diskutiert. Graf Eberhards Politik war judenfeindlich, Herzog Karl Eugen verkaufte Söldner. Die Frage war somit: Sollte eine Universität heute überhaupt noch nach frühneuzeitlichen und einem absolutistischen Herrschern benannt werden?

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Der Senat der Universität Tübingen entschied nun am späten Donnerstagnachmittag, dass die Universität weiterhin „Eberhard-Karls-Universität“ heißen soll. Zur Namensänderung wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig gewesen, die kam nicht zustande, es stimmten 16 Senatsmitglieder für die Beibehaltung des Namens, 15 für eine Änderung, zwei enthielten sich. Die Ablehnung fiel deutlicher aus als zunächst erwartet, was wohl auch damit zusammenhing, dass einige Senatsmitglieder ihre zunächst eher neutrale oder auch desinteressierte Auffassung im Verlauf der öffentlichen Debatte aufgeben hatten.