FAZ Plus Artikel: Bulgarische EU-Außengrenze : Wie wird der Zaun weniger durchlässig?

Österreich will Bulgariens Beitritt zur Schengen-Zone so lange blockieren, bis weniger Migranten durch das Land in die EU kommen. Doch der Ausbau des Grenzschutzes ist ein Großprojekt – und Sofia erstarrt in einem Patt.