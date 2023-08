Die politische Laufbahn des Hubert Aiwanger hing übers Wochenende an einem seidenen Faden. Dann eilte sein Bruder Helmut ihm zu Hilfe, warf sich vor ihn und opferte seinen Ruf für den des Jüngeren. So wie man es in der Familie halt macht. Und wie es sich in Bayern ebenso gehört wie anderswo. Es traf demnach zu, dass im Schulherbst 1987 am Burkhart-Gymnasium im niederbayerischen Mallersdorf-Pfaffenberg ein Flugblatt aufgetaucht war, dessen Inhalt schon damals skandalös wirkte und eine schulische Nachforschung auslöste.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Jemand – der damals 17 Jahre alte Helmut also nun nach eigenem Bekenntnis – hatte darin einen fiktiven bundesweiten Schreibwettbewerb zum Thema „Wer ist der größte Vaterlandsverräter“ ausgelobt. Die Schule hatte sich zuvor wohl an Wettbewerben des Bundespräsidenten zu historischen Themen beteiligt.