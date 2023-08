Antisemitisches Flugblatt : Aiwangers Bruder erklärt sich zum Verfasser

Nachdem der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) durch einen Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ in Verdacht geraten ist, als Schüler ein ein antisemitisches Flugblatt verfasst und im Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg ausgelegt zu haben, hat Aiwangers um ein Jahr älterer Bruder sich zum Urheber erklärt.

„Ich bin der Verfasser des in der Presse wiedergegebenen Flugblattes“, heißt es in einer persönlichen Erklärung des Bruders, die ein Freie-Wähler-Sprecher am Samstagabend weiterleitete. „Ich distanziere mich in jeder Hinsicht von dem unsäglichen Inhalt und bedauere sehr die Folgen dieses Tuns. Ich war damals total wütend, weil ich in der Schule durchgefallen war. Ich war damals noch minderjährig.“ Zuvor hatte die Mediengruppe Bayern über das Eingeständnis des Bruders berichtet.

„Ich habe das fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend“, teilte der Freie-Wähler-Chef zuvor in einer schriftlichen Erklärung mit. „Der Verfasser des Papiers ist mir bekannt, er wird sich selbst erklären.“ Weder damals noch heute war und und sei es seine Art gewesen, „andere Menschen zu verpfeifen“.

Das Flugblatt rief laut „Süddeutscher“ zur Teilnahme an einem angeblichen Bundeswettbewerb auf: „Wer ist der größte Vaterlandsverräter?“ Teilnahmeberechtigt sei „jeder, der Deutscher ist und sich auf deutschem Boden aufhält“. Bewerber sollten sich „im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch“ melden. Als erster Preis wird ausgelobt: „Ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz“.

Aiwanger zufolge waren damals „ein oder wenige Exemplare“ des Flugblattes in seiner Schultasche gefunden worden. „Daraufhin wurde ich zum Direktor einbestellt. Mir wurde mit der Polizei gedroht, wenn ich den Sachverhalt nicht aufkläre.“ Als Ausweg sei ihm angeboten worden, ein Referat zu halten. „Dies ging ich unter Druck ein. Damit war die Sache für die Schule erledigt.

Der Vorfall ereignete sich im Schuljahr 1987/88. Aiwanger war damals Schüler der 11. Klasse.

Söder verlangte Aufklärung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte zuvor seinen Stellvertreter Aiwanger auf, die Vorwürfe umgehend aufzuklären. „Diese Vorwürfe müssen jetzt einfach geklärt werden. Sie müssen ausgeräumt werden und zwar vollständig“, sagte Söder am Samstag am Rande eines Termins in Augsburg. „Dieses Flugblatt ist menschenverachtend, geradezu eklig“, sagte Söder weiter. „Deswegen ist die zentrale Forderung jetzt auch an Hubert Aiwanger, schlichtweg die Dinge einfach zu klären und öffentlich zu erklären.“

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) schrieb auf der Plattform X: „Die Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger wiegen schwer – nur er selbst kann sich von diesem widerlichen, antisemitischen Pamphlet glaubhaft distanzieren und sollte dies schnell tun.“ Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Karin Prien schrieb auf der Plattform: „Die Veröffentlichung der Anschuldigungen gegen Hubert Aiwanger und der Zeitpunkt wiegen schwer und sind in mehrfacher Hinsicht brisant, sechs Wochen vor der bayerischen Landtagswahl.“ Prien schrieb auch, dass für Aiwanger die Unschuldsvermutung gelte.

In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die CSU hatte stets erklärt, die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen zu wollen.

„Millionen Opfer verunglimpft“

Die SPD-Fraktion beantragte derweil eine Sondersitzung des Bayerischen Landtags, der in der Sommerpause ist. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn sagte laut einer Mitteilung: „Das Flugblatt ist Rechtsextremismus der untersten Schublade, das die Millionen Opfer des Holocausts und der Nazi-Diktatur auf das Übelste verunglimpft.“

Auch SPD-Bundesparteichef Lars Klingbeil äußerte sich. „Was sitzen da eigentlich für Leute in der bayerischen Landesregierung?“, fragte Klingbeil am Samstag auf dem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen SPD in Münster. „Solche Leute gehören nicht in Verantwortung in diesem Land.“ Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dürfe dazu nicht schweigen.

Die bayerischen Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze und Ludwig Hartmann sagten einer Mitteilung zufolge: „Wenn die Vorwürfe sich bewahrheiten, dann muss Markus Söder Hubert Aiwanger entlassen.“ Für die FDP forderte Fraktionsvorsitzender Martin Hagen: „Hubert Aiwanger muss sich persönlich erklären und die Vorwürfe ausräumen.“ Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Gerd Mannes, forderte den Rücktritt Aiwangers: „Als Wirtschaftsminister wird er seiner Aufgabe nicht mehr gerecht werden können.“

Felix Klein, der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, hat sich ebenso in die Diskussion um die Vorwürfe gegen Aiwanger eingeschaltet: „Sollten die Vorwürfe zutreffen, ist Herr Aiwanger aus meiner Sicht als stellvertretender Ministerpräsident von Bayern und anderer Ämter untragbar", sagte Klein der „Bild am Sonntag“.