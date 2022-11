Josef Schuster : „Es gibt so etwas wie eine Kollektivverantwortung für das, was vor einem liegt“

„Es gibt so etwas wie eine Kollektivverantwortung für das, was vor einem liegt“

Josef Schuster am 21. November 2022 während einer Veranstaltung des Rabbinerseminars zu Berlin in der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Hannover Bild: dpa

Herr Dr. Schuster, Sie sind am Sonntag für eine dritte Amtszeit als Vorsitzender des Zentralrats der Juden gewählt worden. Zu Ihren vordringlichen Aufgaben wird gehören, sich des immer offeneren Antisemitismus anzunehmen. Was wollen Sie dagegen tun?

In weiten Teilen der Gesellschaft ist das Problem gesehen und erkannt, gerade was den gewaltbereiten rechtsextremen Antisemitismus betrifft. Die Vorfälle auf der documenta und auch der Umgang mit ihnen machen mir aber schon Gedanken. Gegen Antisemitismus anzugehen, sehe ich in erster Linie als Aufgabe der nicht-jüdischen Gesamtgesellschaft. Allerdings wird der Zentralrat immer wieder den Finger in die Wunde legen müssen und damit andere anregen, sich entsprechend zu engagieren und zu positionieren.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Verfolgung antisemitischer Straftaten so zu verbessern, dass jüdische Menschen sich in Deutschland wieder sicher fühlen können?

Von der Justiz wünsche ich mir klare Urteile. Gerichtsurteile werden mir zu häufig mit Verweis auf eine schwierige Kindheit oder problematische Gesamtumstände in der Strafe gemildert und die Taten damit relativiert. Bewährungsstrafen haben nach meiner Erfahrung oft keine abschreckende Wirkung. Es muss klar sein: Antisemitismus ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein gesetzeswidriges Verhalten, das auch entsprechend geahndet werden muss. Als positive Entwicklung sehe ich, dass es mittlerweile in einigen Bundesländern Antisemitismusbeauftragte in der Justiz gibt, so auch in Bayern. Auch die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat eine Antisemitismusbeauftragte, die die Staatsanwälte für das Thema detailliert und vertieft sensibilisieren kann wie auch die Rechtsprechung kritisch in den Blick nimmt.

Laut einer aktuellen Umfrage würden 49 Prozent der Deutschen gern einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit ziehen. Noch gibt es Schoah-Überlebende, die berichten können. Was tut der Zentralrat, um das verantwortungsbewusste Erinnern an den Holocaust in der deutschen Gesellschaft wachzuhalten?

Zunächst einmal überrascht mich das Ergebnis der Studie nicht, denn es deckt sich mit unseren Erfahrungen. In der Erinnerungskultur geht es aber nicht um Schuld sondern darum, zu wissen, was geschehen ist und sensibilisiert zu werden, damit so etwas nie wieder geschehen kann. Es gibt keine Kollektivschuld für die Vergangenheit, aber schon so etwas wie eine Kollektivverantwortung für das, was vor einem liegt.

Wo endet für Sie legitime Kritik am Staat Israel und schlägt in Antisemitismus um?

Israel ist in eine Demokratie – genauso wie die Bundesrepublik Deutschland, wo jeder das Recht hat, sachliche Kritik an Regierungsentscheidungen zu äußern. Auch den Entscheidungen der israelischen Regierung kann man kritisch gegenüberstehen. In dem Moment aber, in dem eine Dämonisierung Israels eintritt, dem Staat das Existenzrecht abgesprochen wird oder Israel mit anderen Maßstäben gemessen wird als andere Staaten ist der Punkt erreicht, an dem eine legitime Kritik überschritten ist. Häufig wird dann „Israel“ als Synonym für Juden gebraucht – man möchte nicht „Juden“ sagen und spricht dann einfach von Israel.