Anti-Corona-Demo in Berlin : Der Hass auf die Maske

Es ist kurz vor 15 Uhr, als Unruhe in der Menge entsteht, die sich vor der Russischen Botschaft Unter den Linden eingefunden hat. Einige hundert Demonstranten schwenken hier die schwarz-weiß-rote Fahnen des alten deutschen Kaiserreichs, die auch die Fahne des Deutschen Reiches von 1933 bis 1945 war. Rund 2000 Reichsbürger und Rechtsextreme haben sich an diesem Ort versammelt, auch Anhänger des Verschwörungskultes QAnon, erkennbar an dem Q, das sie an Flaggen gehisst oder an der Kleidung angebracht haben. Sie rufen Losungen wie „Wir sind der Souverän!“.

Einige Frauen tragen gelbe T-Shirts. Auf ihnen steht „Licht, Liebe und Schöpferkraft“. Journalisten werden mit dem aus der Pegida-Bewegung bekannten Ruf „Lügenpresse!“ bedacht. Doch nun entsteht Unruhe, weil die Polizei mit zwei Dutzend Beamten angerückt ist. Sie will nicht zulassen, dass die Versammlung weiterläuft, denn der Demonstrationszug ist schon vor zwei Stunden aufgelöst worden. Dreimal fordert die Polizei auf, den Ort zu verlassen und in Richtung Brandenburger Tor weiterzugehen, sonst mache man sich einer Ordnungswidrigkeit schuldig. Doch die Menge ruft „Widerstand!“ und „Wir bleiben!“, einige Frauen fotografieren die Polizisten aus nächster Nähe mit ihren Handys. Dann haken sich die Reichsbürger und Q-Leute unter.

Als die Polizisten einzelne Personen herausgreifen, um ihre Personalien aufzunehmen, werden sie von der Menge bedrängt, eine Flasche fliegt auf die Beamten, einige werden angegriffen, sie setzen Pfefferspray gegen die Angreifer ein. Die Demonstranten umzingeln die Sicherheitskräfte, die schließlich zurückweichen. Die Demonstranten rufen „Schließt euch an“, als ob die Beamten zu ihnen überlaufen würden. Auch skandieren sie „Frieden“ und „Keine Gewalt!“, während sie die Polizisten weiter bedrängen. Als Verstärkung anrückt, gelingt es den Beamten, zwei mutmaßliche Gewalttäter festzunehmen.

Mehrere zehntausend Menschen aus ganz Deutschland – die Polizei sprach zunächst von 18.000 – hatten sich seit dem Morgen am Brandenburger Tor, Unter den Linden und auf der Friedrichstraße versammelt, um gegen die Corona-Politik der Bundesregierung zu demonstrieren. Die Stuttgarter Initiative „Querdenken 711“ hatte zu der Demonstration aufgerufen, die Demonstranten aus Schwaben und aus Bayern stellten offenbar einen großen Teil der Demonstranten. Nachdem die Berliner Polizei die Demo verboten hatte, weil die Demonstranten die Hygiene-Regeln nicht einhalten würden, hatten Verwaltungsgerichte das Verbot wieder aufgehoben. Doch müssten die Demonstranten sich an Auflagen zum Infektionsschutz halten.

Allerdings taten sie es nicht. Die Polizei löste deshalb die Demo schon um kurz vor 13 Uhr auf. „Es bleibt uns leider keine andere Möglichkeit“, schrieb die Polizei auf Twitter. Man habe den Versammlungsleiter mehrfach vergeblich aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Abstandsregeln eingehalten würden. Auch das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, das der Einsatzleiter zur Auflage gemacht hatte, sei nicht eingehalten worden. Die Polizei macht dann über Lautsprecher die Auflösung der Demo bekannt, doch nur langsam entfernt sich ein Teil der Demonstranten, während viele einfach dort stehen bleiben, wo sie sind oder die Demo fortsetzen.

Wer sind die Veranstalter? Lesen Sie hier, wie die Initiative Belege fälscht und Fotos aus dem Zusammenhang reißt.