Rudolf Steiner und die Politik : Wie viel Waldorf steckt in den Grünen?

Für das Twitter-Zeitalter ist die Anthroposophie ungeeignet. Rudolf Steiners Botschaften passen nicht in Tweets. Es geht um das „innere Tasten“ und auch die „Reinkarnation“. Trotzdem haben sie heute wieder eine Anziehungskraft. In Baden-Württemberg ist sie ähnlich groß wie die der grünen Partei. Die Südwest-Grünen feiern gerade ihre Gründung vor 40 Jahren in Sindelfingen – die erste Waldorfschule Deutschlands ist vor hundert Jahren in Stuttgart auf der Uhlandshöhe gegründet worden. Der Aufstieg der Grünen und jener der Anthroposophie haben mehr miteinander zu tun, als man auf den ersten Blick meinen könnte.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Die Anthroposophie ist eine philosophische Strömung. Sie stellte – ähnlich wie die Lebensreform- oder die Gartenstadt-Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts – ein Angebot dar, um die Rasanz der industriellen Entwicklung zu bewältigen. Das passt zur grünen Fortschrittskritik und macht Grüne, die Waldorfpädagogik und die Lehren Steiners bis heute attraktiv. Schließlich sind die Zeiten ja wieder ziemlich rasant.