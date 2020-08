Corona-Pandemie : Warten auf die Welle

Das Bürgertelefon ist der Seismograph des Landes. Wie geht es den Deutschen mit Corona? Welche Fragen haben sie? Was bereitet ihnen Sorgen? Wenn viele nicht mehr weiterwissen, rufen sie beim Bürgertelefon an, etwa bei dem vom Land Brandenburg. 20 Personen saßen da zu Spitzenzeiten am anderen Ende der Leitung. Bis zu 600 Anrufe haben sie am Tag beantwortet. Über die vergangenen Wochen, zumal die Sommerferien, wurde es weniger. Jetzt erreichen die Mitarbeiter wieder mehr Anrufe. Die Unruhe im Land wächst.

Am 23. März startete Brandenburg die eigene Rufnummer. Bald wurden die Zeiten, zu denen sie erreichbar ist, ausgeweitet, das Interesse war immens. In den ersten zehn Wochen kamen 15.500 Anrufe. Zu Beginn ging es meist um Dienstleistungsfragen: Darf das Nagelstudio öffnen? Darf ich mit der Freundin, die nicht im selben Haushalt lebt, zusammen spazieren gehen? Jetzt geht es um Tests, was zu tun ist, wenn man aus einem Risikogebiet zurückkehrt, wann eine Maske zu tragen ist. Die Mitarbeiter am Bürgertelefon geben keine medizinische oder juristische Beratung. Sie vermitteln den richtigen Ansprechpartner. Und sie bekommen alles ab.