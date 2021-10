Ferngesteuerter Terror : Welche Rolle der IS beim Anschlagsversuch in Hagen spielte

Aktualisiert am

Welche Rolle der IS beim Anschlagsversuch in Hagen spielte

Der Fall des vereitelten Attentats auf die Synagoge in Hagen zeigt, wie die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ versucht, über Chats Anhänger zu rekrutieren und sie zu Anschlägen anzuleiten.

Bewaffnete Polizisten schützen am 16. September die Synagoge in Hagen Bild: dpa

Als die deutschen Sicherheitsbehörden am Nachmittag des 15. September von einem ausländischen Geheimdienst den konkreten Hinweis bekamen, dass ein Jugendlicher in Hagen vermutlich zum Jom-Kippur-Fest einen Bombenanschlag auf die Synagoge im westfälischen Hagen plante, funktionierten die Alarm- und Abwehrmechanismen reibungslos. Gegen 15 Uhr fand eine Sitzung des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums (GTAZ) in Berlin statt, bei der sich die Teilnehmer der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern rasch einig waren: Es besteht eine ernst zu nehmende akute Gefahr.

Schon eine halbe Stunde später wurde die Synagoge geräumt, und mit Schutzwesten und Maschinenpistolen ausgestattete Spezialkräfte der Polizei schirmten das Gotteshaus weiträumig ab, Spürhunde waren im Einsatz. Den Tatverdächtigen Oday J. überwachten die Ermittler zunächst. Am folgenden Morgen wurde der 16 Jahre alte Jugendliche, der 2015 im Rahmen der Familienzusammenführung aus Syrien zu seinem Vater nach Hagen ziehen durfte, auf dem Schulweg abgefangen.