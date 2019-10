Anschlag von Halle : Vom Ballerspiel zum Mordanschlag

Stephan B. wollte seine Attacke in Halle aussehen lassen wie ein Videospiel. Eine Spurensuche in einer Welt, in der alles nur ein Witz sein kann – oder bitterer Ernst.

Der Massenmörder Anders Breivik schrieb 1516 Seiten, um seinen Wahnsinn zu erklären. Er faselte von Kulturmarxismus und islamischer Kolonisierung. Der Massenmörder Brenton Tarrant kam auf 74 Seiten. Er bezeichnete sich als „ethnonationalistischen Ökofaschisten“. Der Attentäter von Halle, Stephan B., schrieb nur elf Seiten. Aber sein Text ist kein Manifest. Er ist eher eine Spielanleitung.

Über neun Seiten führt B. seine Waffen vor, zum Beispiel eine „12 gauge Slam-Bang shotgun with tactical front grip“. Seine Ziele sind ihm dagegen nur vier Sätze wert: „1. Belege die Funktionsfähigkeit improvisierter Waffen. 2. Hebe die Moral anderer unterdrückter Weißer durch das Verbreiten der Kampfaufnahmen. 3. Töte so viele Anti-Weiße wie möglich, bevorzugt Juden. Bonus: Sterbe nicht.“ Dann zählt er mögliche „Achievements“ auf, so heißen Errungenschaften in Computerspielen. Zum Beispiel: „Knuspriger Kebab – Brenne eine Moschee nieder“. Er wollte die Tat aber nicht nur so beschreiben wie ein Spiel, sondern auch so aussehen lassen. Mit einer Helmkamera übertrug B. seine Morde live im Internet, das Video glich einem Ballerspiel. In seiner Vernehmung sagte B., er habe die vergangenen Jahre viel Zeit im Internet verbracht. Dort, wo sein Slang und seine Taten nicht nur verstanden, sondern auch gefeiert wurden.

Der Vorwurf, Computerspieler würden zu Amokläufern, ist so alt wie der Verdacht, aus Hiphop-Fans würden Gangster. Besorgte Ältere stehen augenrollenden Jüngeren gegenüber. Aber was haben jene erlebt, die sich tatsächlich im Internet radikalisieren? Wie kurz ist der Weg von einem handelsüblichen Computerspiel zu einer geschlossenen Gruppe, in der zu Rassenmorden aufgerufen wird?

Niemand muss das Ballerspiel „Call of Duty Mobile“ auf sein Handy laden. Es dauert aber nur eine Minute. Spezialeinheiten kämpfen gegen Guerillas. Wer mitmachen will, muss seine Waffen auswählen und „Start“ drücken, mehr nicht.

Ein Countdown ertönt. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Auf dem Bildschirm steht: „Erledigen Sie die Spieler des gegnerischen Teams.“ Die Welt ist in ein fahles Licht getaucht, Nukleardorf nennen sie diesen Ort. Es ist eine amerikanische Vorstadt, verlassen nach einer radioaktiven Verseuchung. Im Treppenhaus des Landhauses hängen noch die Familienbilder auf der Blümchentapete, im Garten baumelt eine Kinderschaukel, aber benutzen kann man sie nicht. Dafür ist diese Welt nicht gemacht. Ein Schulbus steht verlassen in der Mitte der Dorfstraße. Soldaten huschen vorbei. Sie laufen hinter den Bus. Da wird geschossen, Männer schreien. Mister6886 trägt ein halbautomatisches Scharfschützengewehr, der Spieler Teobarsottini eine vollautomatische Maschinenpistole. Das sowjetische Maschinengewehr RPD mit Zielfernrohr, Schalldämpfer und Vollmantelgeschossen ist schwerer, aber die Waffe tötet drei, vier, fünf Feinde ohne Nachladen. Also: Geduckt an der Ligusterhecke am Landhaus vorbei, hinter den Schulbus in Deckung, Granate in das obere Fenster werfen, wo ein Scharfschütze lauert. Enemy Sniper Eliminated, feindlicher Scharfschütze ausgeschaltet. Wir bekommen drei Orden.