Anschlag in Saarlouis : Mögliches Geständnis im Fall Yeboah

Demonstranten erinnern am 16. November 2022 an ein Opfer des Brandanschlages auf ein Asylheim in Saarlouis 1991. Bild: dpa

Der seit November laufende Mordprozess gegen den 51 Jahre alten Peter S. war am Montag für Verhandlungen über einen Deal im Falle eines qualifizierten Geständnisses unterbrochen worden. An diesen Gesprächen unter Ausschluss der Öffentlichkeit nahmen alle Prozessbeteiligten teil. Die Generalbundesanwaltschaft und die Nebenklage drangen nach Angaben einer Gerichtssprecherin darauf, dass sie einer Vereinbarung nur im Falle einer umfassenden Aussage über die Tatumstände, die Motivation des Angeklagten und dessen Verbindungen in die rechtsextreme Szene zustimmen würden.

Da der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat vor mehr als 30 Jahren erst 20 Jahre alt war, könnte auch Jugendstrafrecht angewendet finden. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wäre auch eine verminderte Schuld denkbar. Deshalb variiert ein mögliches Strafmaß zwischen rund fünf Jahren und einer lebenslänglichen Haft.

Das Gericht hatte Ende vergangener Woche den Verteidiger von S. gefragt, ob es aus seiner Sicht Bedarf für ein Rechtsgespräch gebe. Nach Rücksprache mit seinem Mandanten hatte der Anwalt Guido Britz zugestimmt. Wie das Gericht später andeutete, spricht nach einer Reihe von Zeugenaussagen manches dafür, dass der Angeklagte die Tat begangen hat; es steht allerdings noch eine lange Beweisaufnahme bevor, die durch ein Geständnis abgekürzt werden könnte.

Anschlag vor mehr als 30 Jahren

Die für diesen Dienstag geplanten Aussagen wurden zunächst verschoben; dazu zählte die Einlassung eines Szenevertreters, mit dem S. über Jahrzehnte verkehrte. Erst nach Ostern ist der nächste Verhandlungstermin angesetzt, an dem der Angeklagte mitteilt, ob er aussagt oder nicht. Peter S. soll sich mit Freunden aus der rechtsextremen Szene am Abend des 18. September 1991 getroffen und mit ihnen über die Anschläge auf Flüchtlingsheime in Ostdeutschland zu dieser Zeit gesprochen haben. Der Satz „Hier müsste auch mal so was brennen“ soll dabei laut Anklageschrift gefallen sein.

Während die anderen nach Hause gingen, soll S. in der Nacht noch Feuer in einer Unterkunft in Saarlouis gelegt haben. 18 Bewohner des Hauses konnten sich durch Sprünge aus dem Fenster retten, zwei erlitten schwere Verletzungen. Der aus Westafrika stammende Samuel Yeboah, der im Dachgeschoss wohnte, erlitt schwere Rauchvergiftungen, an denen er am gleichen Tag starb.

Bereits kurz nach dem Anschlag wurde S., der den Behörden als Rechtsextremer bekannt war, verhört. Die Ermittlungen wurden damals allerdings eingestellt. Erst 2019 meldete sich eine Frau bei der Polizei, die angab, dass ein Mann ihr gegenüber die Tat auf einem Grillfest viele Jahre zuvor eingestanden hatte. Durch Berichte über „Cold Cases“ im Saarland wurde ihr das Gespräch wieder in Erinnerung gerufen, dabei soll sie auch erst erfahren haben, dass bei dem Anschlag ein Mann gestorben war.

Sie hatte 2007 einen Partner, von dem sie inzwischen getrennt lebte, auf eine Feier begleitet, an der neben S. auch andere Vertreter der rechtsextremen Szene teilnahmen. Die Aussage, die die Frau im Februar und März machte, erschien trotz der langen Zeit, die inzwischen vergangen war, recht konsistent. Es gibt allerdings keine DNA-Spuren oder andere Beweise vom Tatort.