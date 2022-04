Anschlag auf Asylbewerberheim : Warum die Polizei einen Neonazi erst nach 30 Jahren verhaftet

1991 wurde ein Asylbewerberheim in Saarlouis in Brand gesetzt. Schon damals gab es Hinweise, dass ein führender Neonazi im Saarland der Täter sein könnte. Aber erst jetzt wurde er festgenommen.

Mord verjährt nicht. Auch Jahrzehnte später muss ein Täter damit rechnen, zur Verantwortung gezogen zu werden. Nur äußerst selten gelingt den Ermittlern aber ein Erfolg, wie er sich nun in Saarlouis abzeichnet. Dort ließ der Generalbundesanwalt am frühen Montagmorgen einen Mann festnehmen, der dringend verdächtig ist, am 19. September 1991 ein Asylbewerberheim in Brand gesteckt zu haben. Ein junger Mann aus Ghana starb damals, zwei Männer aus Nigeria wurden verletzt. Die obersten Ermittler werfen dem nun Festgenommenen Mord, versuchten Mord und Brandstiftung mit Todesfolge vor.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden.



Am Nachmittag wurde er in Untersuchungshaft genommen. Bei dem Beschuldigten handelt sich um den heute 50 Jahre alten Peter S. Wie zuerst der „Spiegel“ berichtete, galt er zum Tatzeitpunkt als einer der führenden Neonazis des Saarlands und war auch überregional bestens vernetzt. 1996 nahm S. demnach in Worms an einem ,,Gedenkmarsch“ zu Ehren von Rudolf Hess teil, an dem sich auch die Rechtsterroristen Uwe Mundlos, Beate Zschäpe und Ralf Wohlleben beteiligten. In Ermittlerkreisen wurde das am Montag nicht dementiert.