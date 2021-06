Anonymous : Hacker greifen Ken Jebsen an – Webseite lahmgelegt

Moderator Ken Jebsen während einer Demonstration am 13.12.2014 vor dem Schloss Bellevue in Berlin Bild: dpa/picture-alliance

Die Gruppe Anonymous hat die Webseite des Verschwörungstheoretikers Ken Jebsen lahmgelegt. Die Hacker verkündeten am Samstag auf ihrer Webseite, dass sie Zugriff auf die Seite des Ex-Moderators erlangt haben – und unter anderem tausende Daten zu Spenden und Abonnement abgreifen konnten.

Am späten Samstagabend sah die Seite des ehemaligen Journalisten zwar normal aus. Screenshots, die die Gruppe von Anonymous veröffentlichte, belegen jedoch den Zugriff auf die Verwaltung der Webseite. Zudem war am Samstagnachmittag zwischenzeitlich statt der Startseite von KenFM ein Banner mit der Aufschrift „This domain has been seized by Anonymous“ (zu Deutsch: Diese Domain wurde von Anonymous beschlagnahmt) zu lesen.

Laut eigenen Angaben haben die Hacker während ihres Zugriffs nicht nur kurzzeitig die gesamte Webseite lahmgelegt, sondern konnten auch eine komplette Kopie der Datenbank von KenFM erbeuten. Darin enthalten: 39.000 Daten von Abonnenten sowie Informationen zu Spenden in Höhe von knapp 38.000 Euro. Zu den Daten gehören demnach volle Namen, Mailadressen und auch Passwörter. Im Anschluss an das Auslesen der Informationen haben die Hacker zudem ein „Wipe and Fulldeface“ durchgeführt – also eine Löschung zahlreicher Daten.

Jebsen hatte 2011 unter anderem als Moderator und Journalist für den rbb gearbeitet, bevor er dort gekündigt wurde. Unter den Verschwörungstheoretikern gehört er zu den reichweitenstärksten. KenFM wurde zuletzt wegen inhaltlichen Verstößen von der Videoplattform Youtube verbannt.