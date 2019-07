AKK im Kabinett : Auf dem Marsch ins Kanzleramt

Wer wie Annegret Kramp-Karrenbauer Regierungschefin werden will, darf sich vor dem Verteidigungsministerium nicht fürchten. Auch in der Politik gilt: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Die designierte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittwoch während einer Zeremonie im Bundesverteidigungsministerium in Berlin. Bild: EPA

Ein „Wagnis“ nannte es die Bundeskanzlerin im vergangenen Herbst, den Vorsitz in ihrer Partei abzugeben. Damals dachten viele, sie habe vor allem das Risiko vor Augen, zu einer „lahmen Ente“ zu werden, der mehr und mehr das Heft des Handelns entgleite oder von der Nachfolgerin aus den Händen genommen werde. Doch zeigte sich, dass das Experiment auch eine Gefahr für ihre Nachfolgerin barg: im Halbschatten Angela Merkels nicht ausreichend als die neue Kraft wahrgenommen zu werden, die diesen Namen auch verdient.

Um stärker ins Licht zu treten, nimmt Annegret Kramp-Karrenbauer nun, wie schon beim Wechsel aus dem Ministerpräsidentenamt in die Funktion der Generalsekretärin und bei der Kampfkandidatur für den Parteivorsitz wieder ein Wagnis auf sich: den Umstieg auf den „Schleudersitz“ im Bendlerblock. Die Saarländerin will es, wie Ursula von der Leyen, wirklich wissen. Auch wenn der CDU-Vorsitzenden nun vorgehalten wird, sie habe bis vor kurzem ausgeschlossen, ins Kabinett einzutreten, ist die Entscheidung angesichts der Lage, in die sie geriet, richtig.

Furchtloser Konkurrent

Wer Bundeskanzlerin werden will, darf auch vor dem schwierigen Posten an der Spitze des Verteidigungsministeriums nicht zurückschrecken. Das gilt insbesondere dann, wenn ein anderer Interessent schon mit gepacktem Tornister bereit steht, den selbst die Gesundheitspolitik nicht das Fürchten lehrte. Jens Spahns Ambition, CDU-Vorsitzender (und noch mehr) zu werden, kann Kramp-Karrenbauer gerade im Stimmungstief nicht vergessen haben. Die Kanzlerin auch nicht.

Für Merkels Wunschnachfolgerin, die Spahn auf dem Parteitag in Hamburg klar aus dem Feld schlug, ist die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik Neuland, in dem sie sich schnellstens zurechtfinden muss. Deutschland muss selbst viel mehr als in den vergangenen Jahren für seine Sicherheit tun. Die Bundeswehr aber ist immer noch eine einzige Baustelle. Von der Leyen hat in einigen Kasernenhöfen verbrannte Erde hinterlassen. Der Vorwurf des Haltungsproblems beruhte auf Gegenseitigkeit.

Und nun wieder eine Politikerin, die erst angelernt werden muss? Der ungediente Spahn hätte auch keine Einsatzerfahrung vorzuweisen gehabt. An der Spitze des Ministeriums steht aus bekannten Gründen traditionell ein Zivilist. Abgesehen von Kriegsteilnehmern wie Strauß und Schmidt brachten nur die wenigsten Verteidigungsminister einschlägiges Wissen mit. Die Erkenntnisse, die Schmidt auf der Hardthöhe gewann, schadeten auch dem späteren Kanzler und Verteidiger des Nato-Doppelbeschlusses nicht.

Parteivorsitz von Vorteil

Nur von Vorteil für die gebeutelte Bundeswehr kann es sein, dass zum ersten Mal eine Parteivorsitzende der CDU das Amt der Verteidigungsministerin ausübt. Die wird sich, schon um an Profil zu gewinnen, mit ihrem ganzen politischen Gewicht für die berechtigten Anliegen der Truppe einsetzen. Die dürfte sie auch später nicht vergessen. Der Bendlerblock soll schließlich nicht zur Endstation von Kramp-Karrenbauers politischer Karriere werden. Er dient als Zwischenhalt auf dem vielleicht gar nicht mehr so langen Marsch ins Kanzleramt.

Dort nimmt sie nun immerhin schon am Kabinettstisch Platz. „Kann das gut gehen?“, fragen angeblich oder tatsächlich Besorgte mit Blick darauf, dass dort ja auch noch Merkel sitzt. Man sollte sich den Sitzungssaal des Bundeskabinetts freilich nicht als Arena vorstellen, in der Gladiatoren oder auch nur Hähne und Hennen ihre Kämpfe austragen. Dort geht es viel gesitteter zu, als es etwa die Schuldzuweisungen zwischen Union und SPD in der Causa Leyen vermuten lassen. Die Blöße, vor Publikum zu streiten, werden Merkel und Kramp-Karrenbauer sich auch im Kabinett nicht geben.

Die Kanzlerin konnte an ihrem 65. Geburtstag mehr als zufrieden sein, wie die Dinge zuletzt liefen. Wäre es von Anfang an ihr geheimer Plan gewesen, eine ihrer engsten politischen Vertrauten und Unterstützerinnen ins mächtigste Amt der EU zu heben, dann müsste man vor solcher Raffinesse den Hut ziehen. Selbst bei einer nüchterneren Betrachtung ist es freilich alles andere als ein schlechtes Ergebnis, dass der EU-Chefposten an eine CDU-Politikerin ging, nachdem der Spitzenkandidat der beiden Unionsparteien weder im Parlament noch im Europäischen Rat eine Mehrheit fand. Wer jetzt davon spricht, dass von der Leyen wegen der knappen Mehrheit im zersplitterten Parlament nur ein schwaches Mandat habe, vergisst oder unterschlägt, dass sie von den Staats- und Regierungschefs einstimmig nominiert wurde. Nur Merkel musste sich, des Vetos der SPD halber, der Stimme enthalten. Das war, wie auch das Votum der SPD-Abgeordneten im Parlament gegen von der Leyen, kein Ruhmesblatt für die verzagte deutsche Sozialdemokratie.

Die Kanzlerin dagegen erinnerte mit dem doppelten Paukenschlag in Straßburg und Berlin das deutsche und das europäische Publikum daran, dass sie noch nicht gänzlich eine „lame duck“ ist, sondern noch kräftig mitzumischen weiß. Sie hat in ihrer langen Laufbahn nicht immer Siege errungen, wenn sie etwas riskierte. Doch hatte schon ihr Artikel zu Kohl in dieser Zeitung gezeigt, dass sie weiß, was auch im großen Spiel der Politik gilt: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.