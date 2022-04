Flutkatastrophe im Ahrtal : Selbstbehauptung gescheitert

Unter Druck: Bundesfamilienministerin Anne Spiegel am Sonntag in Berlin Bild: dpa

Es war eine verzweifelte Flucht nach vorn, die Bundesfamilienministerin Anne Spiegel am späten Sonntagabend in einem eilends angekündigten Statement antrat. Unter dem Druck der Rücktrittsforderungen der Opposition und vor allem der eigenen Parteispitze zeigte sich die Grünen-Politikerin als Mutter und Ehefrau, die als Politikerin heillos überfordert war.

Spiegel offenbarte privateste Einzelheiten wie einen Schlaganfall ihres Mannes im Jahr 2019, der seine Belastbarkeit geschwächt habe. Sie verwies auf drei Grundschulkinder, deren Schulen während der Pandemiezeit weitgehend geschlossen gewesen sein dürften, und das Kindergartenkind, die schwer unter der Corona-Krise gelitten hätten.

Dazu habe sie, die eigentlich Ministerin für Familie, Senioren, Frauen, Jugend und Integration im Bundesland Rheinland-Pfalz war, die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl im März 2021 übernommen und anschließend die Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP geführt. Überdies war sie im Januar 2021 geschäftsführend an die Spitze des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität gerückt, was zu viel gewesen sei, wie sie rückblickend feststellte.

Beschäftigt mit Vergangenheitsbewältigung

Nach dieser Dauerüberforderung im Landeskabinett mutete sie sich die nächste Mammutaufgabe zu und übernahm im vergangenen Dezember das Bundesfamilienministerium, das nach dem Rücktritt Franziska Giffeys und der Interimsministerin Christine Lambrecht endlich wieder eine Amtsführung gebraucht hätte, die mit Leib und Seele bei der Sache ist. Aber die neue Ministerin war mehr mit der Bewältigung ihrer rheinland-pfälzischen Vergangenheit beschäftigt als mit ihrem neuen Berliner Amt.

Die SMS-Affäre, ihre Aussage im Untersuchungsausschuss und dann noch der vierwöchige Frankreich-Urlaub, den sie wenige Tage nach der Flut angetreten hatte, obwohl sie sich nach eigener Aussage ihrer Verantwortung als Ministerin bewusst war, hatten Spiegel unter enormen Druck gesetzt. Den Rücktritt soll sie gegen den Rat der eigenen Parteispitze abgelehnt und um eine weitere Chance gebeten haben.

Am Sonntagabend tat sie das, was in Berlin derzeit Hochkonjunktur hat: Sie entschuldigte sich und bezichtigte sich eigener Fehler. Da fiel schon fast nicht mehr auf, dass sie sich ein weiteres Mal an entscheidender Stelle korrigieren musste. Anders als bisher dargestellt hatte ihr Staatssekretär und nicht sie während ihres vierwöchigen Urlaubs digital und telefonisch an den Kabinettssitzungen in Mainz teilgenommen.

Spiegel rang um Fassung

Die Medienanfrage dazu sei während ihres Polen-Besuchs gekommen, von dem sie Samstagabend zurückgekehrt sei, die Protokolle habe sie erst Sonntag durchsehen lassen. Glaubwürdig ist das nicht. Ob sie bei den Kabinettssitzungen nach einer Jahrhundertkatastrophe wie der Flut dabei war oder nicht, dürfte ihr kaum entfallen sein.

Die stockend sprechende, um Fassung ringende Ministerin bot am Sonntagabend ein Bild des Jammers. Ohne Redemanuskript, an dem sie hätte Halt finden können, fragte sie am Ende noch hilfesuchend in den Raum, ob sie noch irgendetwas vergessen habe.

Sie müsse das noch irgendwie „abbinden“, sagte sie mit abgewandtem Kopf zu einem ihrer Mitarbeiter, ohne zu realisieren, dass die spätabendliche Stellungnahme im Fernsehen übertragen wurde. Irgendjemand murmelte daraufhin etwas von Dank. Spiegel stockte, rang um Worte, wiederholte ihre Entschuldigung und besiegelte so die Katastrophe.

Es gab in Berlin in den vergangenen Jahren manchen auch tränenreichen Rücktritt, solch eine Selbstoffenbarung allerdings noch nicht. Spiegel hat mit diesem missglückten Selbstbehauptungsversuch wohl das Gegenteil von dem erreicht, was sie beabsichtigte. Ob es für sie einen anderen Ausweg als den Rücktritt gibt, wird sich zeigen.