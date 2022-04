Der Fall Anne Spiegel : Zwischen allen Aufgaben

Als Landesministerin in Mainz hatte Anne Spiegel enge Berater – und milde Beobachter. Ihr vierwöchiger Urlaub nach der Flutkatastrophe war damals kein Thema in der Lokalpresse. Politiker und Journalisten kennen sich eben in Mainz, „da verzeiht man auch mal Fehler“, sagt eine Grüne, „das ist nicht so ein hartes Pflaster wie in Berlin“.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Viele in Rheinland-Pfalz erinnern sich dieser Tage an Kurt Beck. Der war als SPD-Vorsitzender auch nach Berlin gegangen und hatte unterschätzt, wie rau es dort zugeht.

In Berlin war Spiegel allein. Sie hatte es in den Monaten seit ihrer Ernennung nicht geschafft, Vertrauensleute um sich zu scharen. Die Leitung der Pressestelle im Familienministerium war vakant, und die Hauptstadtpresse dachte nicht daran, Spiegel zu schonen.