Kritik an Umgang mit Ahr-Flut : Familienministerin Anne Spiegel tritt zurück

„Ich tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden“: Bundesfamilienministerin Anne Spiegel tritt nach der Kritik an ihrem Umgang mit der Flutkatastrophe zurück. Die Grünen-Spitze will ihre Nachfolge rasch klären.

Anne Spiegel gibt am Sonntag in Berlin eine Erklärung ab. Bild: dpa

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) stellt ihr Amt nach Kritik an ihrem Umgang mit der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 zur Verfügung. Das teilte sie am Montag in Berlin mit. „Ich tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht“, äußerte Spiegel.

Die Grünen-Spitze nannte den Rücktritt richtig. Über Spiegels Nachfolge solle rasch entschieden werden, äußerten die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour am Rande einer Klausurtagung in Husum. „Wir werden sehr bald, zeitnah, einen Vorschlag unterbreiten für die Nachfolge“, so Nouripour. Spiegel habe gute Arbeit geleistet und jetzt Verantwortung übernommen. Die Grünen-Spitze legte Spiegel offenbar bereits am Sonntag nahe, zurückzutreten.

Scholz gab ihr Rückendeckung

Spiegel stand unter Druck, weil sie als damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin zehn Tage nach der Flutkatastrophe an der Ahr in einen vierwöchigen Familienurlaub in Frankreich gefahren war. Am Sonntagabend erläuterte sie sichtlich bewegt und den Tränen nahe die Hintergründe. Sie nannte ihre umfangreichen beruflichen Verpflichtungen, gesundheitliche Probleme ihres Mannes und die Belastungen der Familie mit vier kleinen Kindern durch die Corona-Pandemie. Dabei gab sie auch zu, dass sie sich anders als ursprünglich mitgeteilt nicht aus den Ferien zu den Kabinettssitzungen zugeschaltet hatte, sondern dass dies ihr Staatssekretär übernommen habe.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte ihr am Montag angesichts von Rücktrittsforderungen Rückendeckung gegeben. „Was die Zusammenarbeit in der Regierung angeht, so schätzt der Bundeskanzler die Ministerin und arbeitet mit ihr eng und vertrauensvoll zusammen“, sagte Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann in Berlin. Spiegels Auftritt vor der Presse am Sonntagabend habe Scholz „persönlich bewegt und betroffen gemacht“. Nach ihrem Rücktritt äußerte der Bundeskanzler „großen Respekt“. Er wünsche ihr „nach dieser schweren Zeit für die Zukunft alles Gute“, sagte eine Regierungssprecherin.

Erst vor wenigen Tagen war Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) wegen eines Mallorca-Urlaubs während der Flutkatastrophe zurückgetreten. In der Union hatte es danach Rücktrittsforderungen auch gegenüber Spiegel und den Vorwurf doppelter Standards bei den Grünen gegeben. Der Junge-Union-Chef Tilman Kuban forderte nach der Erklärung Spiegels am Sonntagabend auf Twitter abermals ihren Rücktritt, ebenso CSU-Generalsekretär Stephan Mayer.

Mayer sagte am Montag im Deutschlandfunk:. „Ich glaube, auch wenn man Frau Spiegel gestern erlebt hat, ich glaube, sie tut sich selbst auch keinen Gefallen, wenn sie weiterhin darauf beharrt, im Amt zu bleiben.“ Die Frage sei, „ob sie ihr Amt als Bundesfamilienministerin jetzt so ausüben kann, wie es auch gerade angesichts der derzeitigen Herausforderungen erforderlich ist“. Auch CDU-Chef Friedrich Merz hatte den Rücktritt der Ministerin gefordert. Er sagte der „Bild“-Zeitung: „Für Frau Spiegel waren Urlaub und das eigene Image wichtiger als das Schicksal der Menschen an der Ahr. Der Bundeskanzler muss sie entlassen.“ Rücktrittsforderungen kamen auch von der AfD.