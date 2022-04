Reaktionen auf Anne Spiegel : Scholz: „Ein menschlich sehr beeindruckender Auftritt“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der mit Rücktrittsforderungen konfrontierten Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) Rückendeckung gegeben. „Was die Zusammenarbeit in der Regierung angeht, so schätzt der Bundeskanzler die Ministerin und arbeitet mit ihr eng und vertrauensvoll zusammen“, sagte Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin. Spiegels Auftritt vor der Presse am Sonntagabend habe Scholz „persönlich bewegt und betroffen gemacht“.

Spiegel steht unter Druck, weil sie als damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin zehn Tage nach der Flutkatastrophe an der Ahr in einen vierwöchigen Familienurlaub in Frankreich gefahren war. Am Sonntagabend erläuterte sie sichtlich bewegt und den Tränen nahe die Hintergründe. Sie nannte ihre umfangreichen beruflichen Verpflichtungen, gesundheitliche Probleme ihres Mannes und die Belastungen der Familie mit vier kleinen Kindern durch die Corona-Pandemie. Dabei gab sie auch zu, dass sie sich anders als ursprünglich mitgeteilt nicht aus den Ferien zu den Kabinettssitzungen zugeschaltet hatte, sondern dass dies ihr Staatssekretär übernommen habe.

Scholz habe das kurzfristig anberaumte Statement „natürlich gesehen“, sagte Hofmann. Seiner Ansicht nach sei es „ein menschlich sehr beeindruckender Auftritt gewesen“. Zur Frage, ob Scholz vor Spiegels Pressestatement über den Inhalt informiert gewesen sei, äußerte sich Hoffmann nicht.

Wüst: Glaubwürdigkeitstest für SPD und Grüne

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sieht im Streit um den Urlaub einen Glaubwürdigkeitstest für SPD und Grüne. „SPD und Grüne haben sich hier in Nordrhein-Westfalen in der letzten Woche moralisch sehr hoch aufgeschwungen und über Ursula Heinen-Esser gerichtet“, sagte er am Montag in Wuppertal. „Die müssen jetzt klarstellen, ob diese Ansprüche unabhängig vom Parteibuch gelten oder nur dem Wahlkampf geschuldet waren.“

Heinen-Esser (CDU) hatte ihr Amt am Donnerstag niedergelegt, nachdem bekanntgeworden war, dass sie wenige Tage nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 mit weiteren Regierungsmitgliedern auf Mallorca den Geburtstag ihres Ehemannes gefeiert hatte. Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 waren in Rheinland-Pfalz und NRW mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen, davon 134 im Ahrtal. Hunderte weitere wurden verletzt, Tausende Häuser und erhebliche Teile der Infrastruktur zerstört. Viele Menschen leben noch immer in Not- oder Ausweichquartieren.

Wüst selbst richtete keine Rücktrittsforderungen an Spiegel. Er wolle den Fall nicht weiter kommentieren, sagte er. Generell müsse es aber möglich sein, „dass auch Menschen mit einer Familie, auch mit kleinen Kindern Politik machen können“, bekräftigte der Vater einer kleinen Tochter. „Ich glaube, wir sind alle gut beraten, dieses Spannungsfeld Familie – Politik nicht übermäßig zu belasten.“ Dabei müssten manchmal allerdings Entscheidungen getroffen werden, die für die Familie belastend seien.

Ähnlich äußerte sich der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfamilienministerium und Queer-Beauftragter der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne): „Am Beispiel #AnneSpiegel wird auch verhandelt, wie menschlich Politik sein darf“, schrieb er auf Twitter. „Politiker*innen sind Menschen. Menschen können Fehler machen oder in harten Abwägungen Entscheidungen treffen, die sie später bereuen. Wer in der Politik keine Maschinen will, bekommt Menschen.“

Mayer: Spiegel sagte die Unwahrheit

CSU-Generalsekretär Stephan Mayer wiederholte dagegen nach Spiegels Entschuldigung seine Rücktrittsforderung. „Ich glaube, auch wenn man Frau Spiegel gestern erlebt hat, ich glaube, sie tut sich selbst auch keinen Gefallen, wenn sie weiterhin darauf beharrt, im Amt zu bleiben“, sagte Mayer am Montag im Deutschlandfunk. „Die Frage ist, ob sie ihr Amt als Bundesfamilienministerin jetzt so ausüben kann, wie es auch gerade angesichts der derzeitigen Herausforderungen erforderlich ist.“

Mayer sagte, das sei am Ende auch eine Frage, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unmittelbar betreffe. Es gehe um die Frage, ob er in jeder Situation ein voll handlungsfähiges und starkes Kabinett habe. Er habe „persönlich Verständnis“ für die „private Situation“ der Ministerin, sagte der CSU-Generalsekretär. Er nannte es anerkennenswert, dass sie Fehler eingeräumt und sich entschuldigt habe. „Die Frage, die sich stellt, ist nur die, weshalb sie offenkundig die Unwahrheit gesagt hat, als sie behauptet hat, sie hätte während ihres Urlaubs an den Kabinettssitzungen in Rheinland-Pfalz teilgenommen. Das ist aus meiner Sicht nicht erklärlich.“

Zurückhaltend äußerte sich der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. „Das müssen jetzt andere bewerten, welche möglichen Schlussfolgerungen sich daraus ergeben sollten“, sagte er RTL/ntv. Ob Spiegel ihrem Amt gewachsen sei, hätten die Grünen zu beurteilen. Der FDP-Politiker verwies zugleich auf Nordrhein-Westfalen, wo die CDU-Politikerin Ursula Heinen-Esser wegen einer Urlaubsreise direkt nach der Flutkatastrophe als Landesumweltministerin zurückgetreten war – auch auf Druck der Grünen, wie er anmerkte.

Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun sagte der dpa: „Sie reagiert immer nur auf andere, auf das, was nach außen kommt, was nach außen dringt. Wenn das jetzt so weitergeht, dann ist sie am Ende nicht mehr zu halten.“ Derzeit würden „scheibchenweise“ immer mehr Informationen durchdringen, die das Verhalten von Spiegel „alles andere als wünschenswert“ für eine Ministerin erscheinen ließen. Zunächst sei es um ihr Verhalten in der Nacht der Katastrophe vom 14. auf den 15. Juli 2021 gegangen. Und nun um ihren vierwöchigen Frankreich-Urlaub zehn Tage nach der Flut. Es sei jetzt an ihr, sich umfassend zu erklären und zu schauen, ob noch etwas an nicht wünschenswertem Verhalten vorliegt.