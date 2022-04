„Das war ein Fehler“ : Spiegel entschuldigt sich für Urlaub nach Flutkatstrophe

Anne Spiegel bei der Pressekonferenz am Sonntagabend in Berlin Bild: dpa

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat am späten Sonntagabend um Entschuldigung dafür gebeten, dass sie kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 als damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin in einen vierwöchigen Frankreich-Urlaub geflogen war. „Das war ein Fehler, dass wir so lange in Urlaub gefahren sind und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung“. Die in die Kritik geratene Grünen-Politikerin gab als Grund für die Urlaubsentscheidung persönliche Gründe und eine sehr hohe Belastung ihrer Familie mit vier Kindern und ihrem Mann durch die Corona-Pandemie an. Ihr Mann habe einen Schlaganfall erlitten.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. Folgen Ich folge

Ihre Familie habe den Urlaub gebraucht, „weil mein Mann nicht mehr konnte“, sagte die 41 Jahre alte Politikerin, der während ihrer Erklärung mehrmals die Stimme stockte. Zu den Rücktrittsforderungen aus der Opposition äußerte sie sich nicht. Sie sei aber auch im Urlaub in Kontakt mit ihrem Ministerium gewesen. Spiegel war in ihrem früheren Amt auch für Katastrophenwarnungen zuständig gewesen.

Nach dem Rücktritt der nordrhein-westfälischen Umweltministerin Ulla Heinen-Esser (CDU) wegen ihres Mallorca-Aufenthalts nach der Flut-Katastrophe ist auch der Druck auf Spiegel gewachsen. Nicht nur der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz forderte den Rückzug der Ministerin, sondern auch der JU-Vorsitzende Tilman Kuban, sowie der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag Dietmar Bartsch, der ihr vorwarf, Vertrauen in die gesamte Politik zu zerstören.

Zuvor war bekannt geworden, dass die damalige Umweltministerin in Rheinland-Pfalz zehn Tage nach der Flut zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich aufgebrochen war und diesen nur einmal für einen Ortstermin im Ahrtal unterbrochen hatte.