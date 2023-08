Airbus 340 in Köln gelandet : Baerbocks Pannenflugzeug ist zurück in Deutschland

Nach der Pannenreise von Außenministerin Annalena Baerbock ist der betroffene Airbus 340 nach Deutschland zurückgekehrt. Das Flugzeug landete auf dem Flughafen Köln/Bonn, bestätigte ein Sprecher der Luftwaffe am Freitag. „Wir sind froh, dass unser Sorgenkind wieder sicher in Köln gelandet ist. Willkommen zu Hause“, schrieb die Luftwaffe auf der Plattform X, vormals Twitter, zu einem Video der Landung. Das Flugzeug war am Morgen in Abu Dhabi gestartet.

Baerbock hatte eine Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi abbrechen müssen, noch bevor sie ihr erstes Ziel erreichte. Nach einem Tankstopp in Abu Dhabi ließen sich am A340 der Flugbereitschaft der Bundeswehr die Landeklappen nach dem Start nicht einklappen. Bei einem weiteren Versuch trat derselbe Fehler wieder auf, so dass die Grünen-Politikerin die Reise beendete und mit einem Linienflug nach Deutschland zurückkehrte.

Wegen der wiederholten Probleme entschied die Luftwaffe, gleich beide A340-Flugzeuge, die die Flugbereitschaft in Betrieb hat, umgehend auszumustern. In den Tagen nach der Pannenserie hatten Fachleute der Luftwaffe und Experten der Lufthansa Technik, die die Maschinen der Flugbereitschaft regelmäßig überholt, nach den Ursachen für die Probleme gesucht. Lufthansa Technik schickte diverse Analysegeräte und Ersatzteile nach Abu Dhabi.

Nach Informationen der Zeitschrift „Spiegel“ wurde ein Sensor an den Tragflächen ausgetauscht, der das Einfahren der Startklappen verhindert haben könnte. Bei Tests am Boden trat die Blockierung nach dem Wechsel den Angaben zufolge dann nicht mehr auf.