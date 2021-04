Baerbock oder Habeck : Wer kann besser Kanzler?

Thomas de Maizière müsste es wissen. 28 Jahre war er in Regierungsverantwortung, zwölf Jahre davon als Mitglied der Bundesregierung: Chef des Bundeskanzleramt, Bundesinnenminister und Verteidigungsminister. In der Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise saß er am Kabinettstisch. Manches ist geglückt, anderes hätte besser laufen können. In der Rückschau auf diese Zeit hat de Maizière Regeln, Prinzipien und Maßstäbe für gutes Regieren formuliert. Die kann man sich mal anschauen, wenn man regieren will, auch wenn man Grüner ist.

Zum 75. Geburtstag der CDU haben die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck geschrieben, sie hätten deren „Selbstverständnis im Umgang mit politischer Macht heimlich doch bewundert“. In Sachen Machtwillen haben die Grünen von der CDU gelernt: Die Klärung der K-Frage läuft bei ihnen viel professioneller als in der Union.

Und doch sind sie nach sechzehn Jahren in der Opposition im Bund aus der Übung, was das Regieren angeht. Am Montag wollen die Parteivorsitzenden bekannt geben, wer von beiden ins Rennen geht. Ob die Grünen das Kanzleramt erobern, ist trotz ihrer Umfragen zweifelhaft. Aber einige Minister werden sie in der neuen Regierung wahrscheinlich stellen. Da liegt es nahe, bei de Maizière mal nachzublättern.

Harte Arbeit und Disziplin

Die erste von de Maizières Regeln, die er ans Ende seines Buchen „Regieren“ gestellt hat, lautet: „Als Minister gilt es, hart zu arbeiten und Disziplin zu üben.“ Das klingt preußisch und freudlos, aber die Bürger erwarten ein solches Amtsverständnis. Dass de Maizière selbst mitten in der Flüchtlingskrise mal nach Mallorca geflogen ist, brachte ihm scharfe Kritik ein.

Baerbock hatte noch kein Regierungsamt inne. Nach ihrem Studium war sie Mitarbeiterin bei einer Europaabgeordneten, später Landesvorsitzende in Brandenburg, Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende. „Niemand ist als Kanzler vom Himmel gefallen“, sagte Baerbock dazu in der „Bild“-Zeitung. „Drei Jahre als Parteichefin, Abgeordnete und Mutter kleiner Kinder stählen ziemlich.“

Mehr zum Thema 1/

In Baerbocks Umfeld heißt es, sie ärgere sich, wenn sie als Fachpolitikerin und Habeck als zugewandter Denker dargestellt werde. Doch an diesem Bild hat sie selbst mitgearbeitet. Parteifreunde erzählen, dass sie nachts um ein Uhr anrufe, weil sie einen völkerrechtlichen Vertrag gelesen und eine Detailfrage habe. Sie sei es, so heißt es, die die morgendlichen Abstimmungen zwischen Partei und Fraktion moderiere. Sie greift in Pressekonferenzen auch schon mal ein, wenn Habecks Antwort nicht ganz präzise ist. Hühner, Schweine, Kühe melken, das sei Roberts Feld, sagte Baerbock einmal in einer NDR-Dokumentation, „ich komme eher aus dem Völkerrecht“.

Habeck hat sechs Jahre als stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Landwirtschaft und Umwelt in Schleswig-Holstein vorzuweisen. Doch der promovierte Philosoph wollte immer anders sein: keine Krawatten, kein Politsprech. Das ging öfter mal schief. Er wusste nicht, was die Pendlerpauschale ist, behauptete, die Bafin kontrolliere auch Handwerkerrechnungen. Kann man ihm die Verantwortung für dieses Land anvertrauen? Seither arbeitet Habeck daran, das Bild zu korrigieren, das ihm einst seine Beliebtheit eingebracht hat. Er knie sich in die richtig schwierigen Themen hinein, die Schuldenbremse etwa, heißt es nun in seinem Umfeld.