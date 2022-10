Baerbock zum Ukraine-Krieg : Keine Zeit für Naivität

Abstrakte Fragen können sich sehr konkret anfühlen, wenn sie von Angesicht zu Angesicht gestellt werden. Und folgt man den Worten von Außenministerin Annalena Baerbock, bei ihrer Eröffnungsrede des Berliner Forums Außenpolitik am Dienstagmorgen, so gibt es eine, die sie seit Monaten immer wieder gestellt bekommt. Von anderen Ministern in Konferenzzimmern, gewiss, aber auch auf einem polnischen Friedhof, von einer 87 Jahre alten Überlebenden des Warschauer Aufstands – oder von einer 18 Jahre alten Gymnasiastin in der estnischen Hauptstadt Tallinn: Können wir uns auf Deutschland verlassen?

Dass unterschiedliche Adressaten darauf seit Monaten sehr unterschiedlich antworten, ist bekannt. Zweifellos tut Deutschland für die Ukraine und für die NATO-Partner an der Ostflanke, mehr als viele andere. In absoluten Zahlen ist das freilich beeindruckender als in relativen Werten, wenn das deutsche Engagement in Geld, Truppen und Panzern am Potenzial der größten europäischen Wirtschaftsmacht gemessen werden. Dort zeigt sich, wer sich am meisten für die Ukraine ins Zeug legt: Die baltischen Staaten etwa und Polen, die sich noch stärker bedroht fühlen – aber auch die Briten.

Baerbock verzichtet an diesem Morgen drauf, die deutschen Leistungen inklusive der am Vortag verkündeten Unterstützung bei der Ausbildung Tausender ukrainischer Soldaten ausführlich zu loben. Die Frage danach, ob man sich auf Deutschland verlassen könne, lasse sich nicht einfach mit „Ja“ beantworten und bewege sie nicht nur als Ministerin, sondern auch „als Mutter und als Mensch“.

„Ein Diktatfrieden ist kein Frieden“

Die umfassendere Antwort der Außenministerin ist denn aber doch vom Willen getragen, dass künftigen deutschen Außenministern ähnliche Fragen erspart bleiben. An die osteuropäischen Partner gerichtet wiederholt die Außenministerin das NATO-Mantra, im Ernstfall „jeden Zentimeter“ des Bündnisgebietes zu verteidigen. Der Ukraine verspricht sie, dass die Bundesregierung sie weiterhin unterstützen wird: politisch, humanitär und mit Waffen. Die Ukraine verteidige in ihrem Kampf nicht nur sich selbst, sondern auch die europäische Freiheit, bekräftigt Baerbock.

Den jüngsten deutschen Rufen nach Verhandlungen mit Russland und Gebietsabtretungen der Ukrainer an den Aggressor erteilt Baerbock eine klare Absage. Das sei aus ihrer Sicht eine „naive Haltung“, die schon 2014 gescheitert sei. Damals annektierte Russland die Krim und entfachte den Krieg in der Ostukraine. Und obwohl die halbe Welt Putin beknie, seine Truppen zurückzuziehen, stelle er weitere zusammen, um den Krieg in der Ukraine fortzusetzen. Baerbock erinnert an vergewaltigte Frauen, verschleppte Kinder sowie Todesschüsse auf Bürgermeister und Dirigenten, die nicht mit den Besatzern Musik machen wollten.

Das Ziel des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei es, die Ukraine vollständig zu unterwerfen. Und ein Diktatfrieden sei kein Frieden. Sicherheit, so Baerbock weiter, gebe es nicht mit, sondern nur vor Putins Russland. Man stehe, so Baerbock mit Blick auf Europa, in einem hybriden Krieg und müsse gemeinsam widerstandsfähiger werden. Die Explosionen an den Pipelines in der Ostsee hätten gezeigt, wie verwundbar man sei. Und es lägen Hunderttausende Kilometer an Netzen, Unterseekabeln und Schienen offen.

„Zusammen sind wir stärker als der Krieg“

Dass die Deutschen nach einer am Montag veröffentlichten Umfrage mehrheitlich eine Führungsrolle des eigenen Landes ablehnten, aber gleichzeitig dafür seien, die Bundeswehr zum Schutz von Verbündeten einzusetzen, bewertet Baerbock als „sehr interessant“. Sie weiß um die Widersprüche, die angesichts der Bedeutung der deutschen Streitkräfte in Europa in den Antworten verborgen sind.

Dass die Mentalitäten in Deutschland sind, wie sie sind, hatte Baerbock schon am Beispiel der estnischen Schülerin veranschaulicht. Sie wurde 2004 geboren, in einem „Glücksmoment unserer gemeinsamen Geschichte“, als Estland der EU und der NATO beitrat. Dennoch sei dort die Sorge vor Russland im kollektiven Gedächtnis immer präsent geblieben. In Deutschland dagegen sei nach 1990 Sicherheit als allzu selbstverständlich betrachtet worden.

Was sich auch am Zustand der Streitkräfte ablesen lässt: Wie lang der Weg ist, bis nicht nur die Bundeswehr, sondern auch die europäischen Verbündeten tatsächlich in der Lage sind, reibungslos die Verteidigung von Tallinn, Riga oder Warschau gewährleisten zu können, skizzierte die Außenministerin anhand des Rüstungswesens. Derzeit existierten in Europa so viele unterschiedliche Transportfahrzeuge, dass ein gemeinsames Ersatzteillager nicht möglich sei. Die Staaten müssten dazu kommen, dass Rüstung nicht in erster Linie ein Wirtschaftsprogramm der Nationalstaaten sei, sondern vor allem der sicherheitspolitischen Vorsorge diene.

Dass der Westen, dass Europa diese Herausforderungen meistern werde, davon zeigte sich Baerbock am Ende ihrer Rede dennoch überzeugt. „Zusammen sind wir stärker als der Krieg.“