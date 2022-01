Baerbock in Washington : Ein Antrittsbesuch im Zeichen der russischen Aggression

Außenministerin Baerbock kurz nach ihrer Landung am Mittwoch in Washington. Bild: dpa

Annalena Baerbock hat knapp acht Stunden Zeit für ihren ersten Besuch in Washington. Das reicht für eine Unterredung mit ihrem amerikanischen Kollegen Antony Blinken, für ein Mittagessen mit der – im Protokollbuch so ausgewiesenen – „Russland-Expertin“ Fiona Hill sowie für einen Besuch im Kapitol bei Nancy Pelosi, der „Sprecherin“ des Repräsentantenhauses. Das ist für die deutsche Außenministerin eine wichtige Geste am Vorabend des Tages, an dem sich der Angriff des Pöbels auf das amerikanische Parlament zum ersten Mal jährt. Doch im Zentrum der Visite, die kürzer ist als die Zeit, die die Ministerin für Hin- oder Rückflug aufwenden muss, stehen weder die deutsch-amerikanischen Beziehungen, wie es bei einem Antrittsbesuch hätte üblich sein können, noch die weltweiten Anstrengungen gegen den Klimawandel, die Baerbock gern zu einem Schwerpunkt ihrer Amtszeit machen möchte. Der wegen der akuten Corona-Bedrohung so knapp gehaltene Besuch gilt vor allem einem Thema: Russlands Aggressionspolitik und den Bemühungen, die Lage in der russischen Nachbarschaft zu stabilisieren.

Vor Beginn ihrer Unterredungen lässt Baerbock wissen, sie sehe die Bemühungen zur Lösung der russisch-ukrainischen Krise „in einer entscheidenden Phase“. Es stünden nun „wichtige Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen an“. Das bezieht sich auf bevorstehende deutsche und französische Konsultationen in Moskau, eine Sitzung des NATO-Russland-Rates und ein russisch-amerikanisches Treffen in der nächsten Woche; zusätzlich gibt es das Bemühen, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wieder zu einer aktiven Rolle zu verhelfen. Das Attribut „wichtig“ bezieht die Ministerin zweifellos aber auch auf ihre eigene Unterhaltung mit Blinken.

„Das russische Handeln ist mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet“

Der militärische Druck Russlands an der Grenze zur Ukraine hat einerseits eine Vielfalt westlicher Aktivitäten hervorgerufen, andererseits aber auch die Gefahr geschaffen, dass einzelne Aktionen von Moskau gegeneinander ausgespielt werden oder dazu genutzt werden könnten, unterschiedliche Haltungen innerhalb des Westens zu vertiefen. Ein solches Treibmittel stellt die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 dar, zu der es schon innerhalb der deutschen Regierungskoalition keine einheitliche Haltung gibt. Der Streit um die neue Gasleitung birgt gegenwärtig allerdings wenig Konfliktstoff. Die Gegner in Warschau und Washington wie die hinhaltenden Befürworter in Berlin sind sich wohl stillschweigend einig, dass dieses Projekt das erste Opfer einer militärischen Aggression Moskaus in der Ukraine wäre.

Weniger deutlich ablesbar ist die Situation der direkten Entspannungsbemühungen im Osten der Ukraine, die bislang im sogenannten Normandie-Format gebündelt worden sind. Diese Verhandlungsrunde, bestehend aus Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich, leitet ihren Namen davon ab, dass die erste Begegnung der Staats- und Regierungschefs 2014 kurzfristig während der Gedenkfeiern an die alliierte Landung in der Normandie stattfand. Vor allem die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier erreichten in der Folge die Einigung auf einen Katalog von Vereinbarungen (Minsker Verträge), die die Lage im Osten der Ukraine stabilisieren sollten, die aber noch immer nur zum Teil verwirklicht worden sind. Durch die neuen amerikanisch-russischen Gesprächsbemühungen entstand nun die Sorge, das Normandie-Format könne endgültig seine Kraft verlieren.

Die deutsche Außenministerin versucht schon vor ihrem Gespräch im State Department allen Befürchtungen zu begegnen, die Amerikaner könnten womöglich eine Verständigung mit Russland ohne Beteiligung der Europäer akzeptieren. Auch wenn „die Gesprächsformate variieren“, so seien doch „unsere Botschaften als transatlantische Partner an die Regierung in Moskau immer dieselben“. Die gemeinsame Botschaft der Europäer und der Amerikaner laute: „Das russische Handeln ist mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet; der einzige Weg aus der Krise führt über Dialog.“

Baerbock will bei ihrem Antrittsbesuch in Washington generell keinen Schatten auf den transatlantischen Beziehungen liegen lassen. Sie sagt deutlich, „als Europäer haben wir keinen stärkeren Partner als die USA“. Diese Partnerschaft beweise sich nicht nur in politischen oder sicherheitspolitischen Themen, sie gelte auch in Wirtschaftsfragen oder im Umgang mit der Klimakrise. Die Stärke der transatlantischen Allianz bemesse sich dabei nicht in Panzern und Raketen, sondern „in allererster Linie darin, dass wir an einem Strang ziehen, wenn es darauf ankommt“. Und abermals mit Blick auf Russland beteuert die Ministerin transatlantische Einigkeit: „Wir sind entschlossen, gemeinsam zu handeln, um die europäische Friedensordnung zu schützen.“