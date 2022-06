Treffen in Elmau : Ankunft der Staatsgäste beim G-7-Gipfel bisher störungsfrei

Vor dem G-7-Gipeltreffen sind Störaktionen von Gegnern bisher ausgeblieben, berichtet die Polizei. Der amerikanische Präsident Joe Biden traf schon am Samstagabend zu seinem ersten Besuch in Deutschland ein.

Begrüßung am Flughafen: Der amerikanische Präsident Joe Biden mit Kindern am Samstagabend bei München Bild: AFP

Die Ankunft der Staats- und Regierungschefs beim G-7-Gipfel auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen verläuft bisher ohne Zwischenfälle. Störaktionen und Blockaden von Gegnern seien zunächst ausgeblieben, berichtete die Polizei am Sonntagmorgen. Entlang der sogenannten Protokollstrecke quer durch Garmisch-Partenkirchen standen am Sonntagmorgen Beamte. Die Straßen im Ort werden gesperrt, wenn die Konvois der Staatschefs passieren. An der Protokollstrecke im Raum Garmisch stehen Zäune, Zehntausende Gullydeckel wurden versiegelt, um die Fahrzeuge vor Anschlägen zu schützen.

Der amerikanische Präsident Joe Biden war am Samstagabend zu seinem ersten Besuch in Deutschland seit seinem Amtsantritt eingetroffen. Die Air Force One mit dem Präsidenten an Bord landete am späten Abend in München. Anschließend reiste der Biden per Helikopter und Auto weiter nach Elmau. Für seine Anreise war die Protokollstrecke gegen Mitternacht für den sonstigen Verkehr gesperrt worden. Teilweise durften auch Fußgänger die Straße nicht überqueren.

Im Zentrum der Spitzentreffen der G7 und der Nato werden der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen stehen. Das Treffen dauert bis Dienstag.