Attentäter von Halle : Die Ermittler halten ihn für voll schuldfähig

Eine unscheinbare braune Tür wurde zum Symbol des Attentats – eine Tür, die Leben rettete, aber auch deutlich machte, dass am 9. Oktober in Halle um Haaresbreite etwas noch viel Schlimmeres passiert wäre. Der Angriff wirft Fragen auf nach dem Ausmaß des Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft, nach der Sicherheit jüdischer Einrichtungen und nach dem richtigen Einsatz der Polizei.

Es war Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag, als Stephan B. in einen Mietwagen stieg. Er trug einen Kampfanzug, hatte vier Schusswaffen und mehrere Kilogramm Sprengstoff bei sich. Und wie Brenton Tarrant, der im März 2019 zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch gestürmt und 51 Menschen ermordet hatte, filmte B., was er tat. Auf seinem Stahlhelm hatte er eine Kamera befestigt, deren Aufnahmen er live ins Internet übertrug.

Er fuhr zur Synagoge, in der sich zu dieser Zeit 52 Gläubige aufhielten, sie waren gerade bei der Tora-Lesung. An der Außenmauer der Synagoge hat die Gemeinde eine Kamera installiert, sie überträgt das Bild auf einen Bildschirm, der im Gebetsraum angebracht ist. Der Kantor sah, wie Stephan B. versuchte, sich Zutritt zu verschaffen. Er schickte die Gemeindemitglieder in einen Nebenraum, einige verbarrikadierten die Zugangstüren. Dem Angreifer gelang es nicht, die Tür zu öffnen, vor der Synagoge tötete er eine Passantin. Ein Lieferwagen hielt an, der Fahrer sprach Stephan B. an. Der richtete seine Waffe auf den Mann, doch der Schuss löste sich nicht. Mit vier Sprengsätzen versuchte B. noch einmal, die Eingangstür der Synagoge zu öffnen, aber es gelang ihm wieder nicht. Frustriert setzte er sich ins Auto und fuhr davon.

Zunächst kam nur ein Streifenwagen

Wie es sein kann, dass Stephan B. sich mehrere Minuten lang an der Tür zu schaffen machen, Sprengsätze zünden und eine Person erschießen konnte, ohne dass die Polizei vor Ort war, ist eine der Fragen, über die nun, ein halbes Jahr nach dem Attentat, noch immer diskutiert wird. Schon um 12.03 Uhr löste der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde den Notruf aus. Während des Notrufs aus der Synagoge habe man im Hintergrund Schüsse gehört, berichtete einen Tag später Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU). Ein zweiter Notruf ging bei der Polizei um 12.04 Uhr ein. Trotzdem schickte die Polizei zunächst nur einen Streifenwagen. Dieser war um 12.11 Uhr dort, ein zweiter kam um 12.14 Uhr. Die Synagoge am Feiertag rund um die Uhr polizeilich schützen zu lassen, wie das in anderen Städten passiert, war in Halle nicht vorgesehen.

Inzwischen tagt im Magdeburger Landtag ein Untersuchungsausschuss. Beantragt hat ihn ausgerechnet die AfD, der nach dem Anschlag von mehreren Politikern vorgeworfen worden war, geistiger Brandstifter gewesen zu sein. Auch mit unmittelbaren Reaktionen auf das Attentat sorgten AfD-Politiker für Aufruhr, vor allen Stephan Brandner, der daraufhin als Vorsitzender des Rechtsausschusses im Bundestag abgewählt wurde.