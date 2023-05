Frau Ministerpräsidentin, im Saarland sollen bis 2027 die Kitagebühren entfallen. In Hessen und Bayern – zwei Länder, die Sie im Rahmen des Länderfinanzausgleichs stark unterstützen – werden die Gebühren mit dem Verweis auf haushaltspolitische Solidität weiterhin erhoben. Ist das fair?

Es ist eine Frage der politischen Gewichtung, wofür man Geld ausgibt. Andere Geberländer halten das ja auch zumindest teilweise anders.

Aber das Geld fehlt Ihnen.

Im Saarland ist die Frauenerwerbsquote im Bundesschnitt besonders niedrig. Nicht, weil Frauen das unbedingt wollen, sondern weil viele Familien rechnen: Arbeitet die Frau und braucht eventuell ein zweites Auto, dann fließt der Verdienst zu einem großen Teil in die Kita-Gebühren. In der Konsequenz übernehmen Frauen oft die Kinderbetreuung und bleiben in 450-Euro-Jobs. Das Problem: Frauen in geringfügiger Beschäftigung sind im Alter nicht gut abgesichert. Deshalb ist Altersarmut weiblich. Und sie fehlen in Zeiten von Fachkräftemangel auch dem Arbeitsmarkt. Für uns geht es aber bei Kita-Gebühren auch um den Vergleich zu Rheinland-Pfalz.

In Ihrem Nachbarland sind die Kita-Gebühren schon vor Jahren gestrichen worden – übrigens noch zu Zeiten, als Rheinland-Pfalz ebenfalls ein Nehmerland aus dem Länderfinanzausgleich war.

Inzwischen ist Rheinland-Pfalz erfreulicherweise ein Geberland. Wenn es darum geht, junge Familien für unser Land zu gewinnen, wollen wir einen Standortnachteil zu einem Vorteil machen.

Gut 20 Jahre hatten das Saarland und Bayern, das jetzt gegen den Länderfinanzausgleich klagen will, gemein, Nehmerländer im Länderfinanzausgleich zu sein. Bis Bayern 1989 auf die Geberseite wechselte. Wieso ist das dem Saarland nicht gelungen?

Das Saarland hat zwei nationalstaatliche Grenzen mit Luxemburg und Frankreich. Es pendeln mehr Menschen aus dem Saarland raus als rein und zahlen im Ausland Steuern. Dafür gibt es Doppelbesteuerungsabkommen, an denen sich wenig ändern lässt. Ein Problem des Saarlandes ist aber auch, dass es erst 1957 der Bundesrepublik beigetreten ist. Das hat zu einer vergleichbaren Situation wie in Ostdeutschland geführt: Eine Vielzahl der Bundesbehörden, aber auch Unternehmenssitze befanden sich bereits in anderen Bundesländern. Das hat Effekte auf die Struktur des Arbeitsmarkts, aber es hat auch steuerpolitische Konsequenzen. Die ungünstige Startposition unseres Landes fing allerdings noch früher an.

Was meinen Sie?

Weil im Boden viel Kohle lag, wurde um dieses Gebiet lange Krieg geführt. Kluge Menschen haben das Saarland zur souveränen Einheit gemacht, auf welche die französische und deutsche Seite Zugriff hatten. Das hat für Frieden gesorgt, aber auch eine wirtschaftsstrukturelle Einseitigkeit zementiert. Deshalb sind wir seit mehreren Jahrzehnten in einem permanenten Strukturwandel. Teilweise ist es gelungen, neue Industriezweige anzusiedeln.

Im Autobereich zählte dazu der Hersteller Ford, zeitweise zweitgrößter Arbeitgeber des Saarlandes. Das Unternehmen will den Standort aufgeben.