Angriff auf Militärstützpunkt : Russland trägt den Krieg vor die Haustür der NATO

Lange war es in Lemberg und Umgebung vergleichsweise ruhig. Inzwischen greift Russland Ziele bis kurz vor der Grenze zu Polen an.

Zweieinhalb Wochen nach Beginn des Angriffs auf die Ukraine trägt Russland den Krieg immer weiter nach Westen. Die dritte Nacht in Folge heulten in Lemberg (Lwiw) und Umgebung in der Nacht zu Sonntag die Luftsirenen auf. Gut drei Stunden mussten die Menschen von 3.32 Uhr an in Keller und Schutzräume. Einwohner berichteten, sie hätten aus den oberen Stockwerken erstmals seit Beginn des Krieges selbst den Lichtschein von Explosionen am Horizont gesehen. Die Nächte in den Kellern werden langsam zur Routine.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Ziel der letzten Nacht war eine Basis der ukrainischen Armee bei Jaworiw nahe der polnischen Grenze, etwa 50 Kilometer westlich von Lemberg und nur rund 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Jaworiw gilt als einer der größten Militärstützpunkte in der Umgebung. Die Stadtverwaltung veröffentlichte Bilder von zerstörten Gebäuden und Bombenkratern.

Am frühen Morgen hatte es erst geheißen, die ukrainische Luftabwehr habe mehrere russische Raketen abgefangen. Doch die Bilder zeigen, dass die Einschläge erheblich waren. Anwohner aus Jaworiw berichteten der F.A.Z., dass die Anlage weitgehend zerstört sei. Von mehr als 30 russischen Raketen sprach die Gebietsverwaltung am Mittag. Laut der Stadtverwaltung von Lwiw und dem Gouverneur der Region, Maxym Kosyzkyj, wurden bei dem Angriff 35 Menschen getötet und mehr als 130 verletzt.

Drehscheibe der westlichen Unterstützung

Es ist nicht das erste Mal, dass Russland militärische Ziele im Westen angreift. Erst in der Nacht auf Freitag waren bei Raketeneinschlägen auf Flugplätze in Luzk und Iwano-Frankiwsk mindestens vier Menschen getötet worden. Doch in Jaworiw rücken die Kämpfe gefährlich nah an die Grenze zu Polen, und damit an das NATO-Gebiet heran.

Ziel für die russischen Angriffe wurde Jaworiw nicht zuletzt, da es sich hier um eine Drehscheibe der westlichen Unterstützung für die Ukraine handeln soll. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow schrieb am Sonntagmorgen, Russland habe das internationale Zentrum für „Peacekeeping & Security“ attackiert, wo internationale Ausbilder tätig seien. Dahinter verbirgt sich zumindest auch die Ausbildung von ausländischen freiwilligen Kämpfern, die zu Hunderten oder gar Tausenden in die Region strömen.

Der nahe Grenzposten Korczowa-Krakowiec ist zudem einer der meistfrequentierten Übergänge zu Polen, sowohl für Flüchtlinge in die eine Richtung als auch für internationale Hilfsgüter sowie Waffen in die andere.

Moskau hatte erst am Samstag Warnungen in Richtung Kiew geschickt, dass man Waffenlieferungen an die Ukraine als legitime Ziele ansehe. Kurze Zeit darauf meldete die amerikanische Regierung in Washington, man werde weitere Militärgüter und Ausrüstung im Wert von 200 Millionen Dollar in die Ukraine schicken.

Nicht alle freiwilligen Kämpfer sind militärisch erfahren

Die meisten der ausländischen freiwilligen Kämpfer strömen bislang auf eigene Faust ins Land. Nachdem Präsident Wolodymyr Selenskyj Kampfwillige aus aller Welt eingeladen hat, sich am Widerstand gegen die russische Invasion zu beteiligen, haben sich Hunderte, wenn nicht gar Tausende auf den Weg in Richtung Ukraine gemacht.

Viele von ihnen sind militärisch erfahren und haben in westlichen Armeen gekämpft, aber das trifft nicht auf alle zu. Die meisten kommen mit dem Flugzeug in Polen an und fahren dann mit Zügen und Bussen an die Grenze, wo oft Kontaktleute stehen, um sie aufzunehmen. Hinter der Grenze wurden kleinere Stützpunkte aufgemacht, in denen sich die Kämpfer sammeln sollen und an denen sie an ukrainische Strukturen angebunden werden, bevor sie in den Kampf im Zentrum und im Osten des Landes ziehen.

Für Lemberg und den Westen des Landes bedeuten die russischen Angriffe aber auch, dass es mit der vermeintlichen Sicherheit nahe der polnischen Grenze nicht weit her ist. Mindestens 200.000 Flüchtlinge aus den heftig umkämpften Teilen der Ukraine sind in der Stadt inzwischen untergekommen, viele von ihnen wollen bisher nicht weiter nach Westen, um ihr Land nicht im Stich zu lassen. Doch wenn die Angriffe auch hier heftiger werden, könnte sich das bald ändern.